Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 4 по 10 августа 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на предстоящей неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 4 по 10 августа 2025 года.

Лев

Предстоящая неделя будет щедра на совпадения и символы. В первой половине недели появится шанс завести полезное знакомство — через работу, поездку или общих друзей. В середине недели неожиданный разговор может открыть для вас новый проект или возможность, о которой вы даже не думали. А вот на выходных ждите самый яркий момент — приглашение, встречу или событие, которое зарядит энергией.

Весы

Предстоящая неделя начнется спокойно, но уже к середине появится ощущение, что все складывается слишком легко. Мелкие вопросы будут решаться буквально сами собой, а нужные люди — выходить на связь в подходящее время. Может поступить интересное предложение о встрече, обучении или сотрудничестве. К концу недели вас ждет приятный результат, который станет хорошим стартом для новых планов.

Стрелец

Вас ждет неделя неожиданных поворотов, но все они будут в вашу пользу. Перенос или отмена планов откроет дорогу к событию, которое вы давно ждали. В середине недели возможна весть из прошлого, способная подтолкнуть вас к важному решению. В выходные — шанс получить предложение, которое расширит горизонты, будь то работа, путешествие или личная инициатива.

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