Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить з 4 по 10 серпня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким наступного тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах і особистих справах.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 4 до 10 серпня 2025 року.

Лев

Майбутній тиждень буде щедрим на збіги і символи. У першій половині тижня з'явиться шанс завести корисне знайомство — через роботу, поїздку або спільних друзів. У середині тижня несподівана розмова може відкрити для вас новий проєкт або можливість, про яку ви навіть не думали. А ось на вихідних чекайте на найяскравіший момент — запрошення, зустріч або подію, яка зарядить енергією.

Терези

Майбутній тиждень почнеться спокійно, але вже до середини з'явиться відчуття, що все складається занадто легко. Дрібні питання вирішуватимуться буквально самі собою, а потрібні люди — виходитимуть на зв'язок у відповідний час. Може надійти цікава пропозиція про зустріч, навчання або співпрацю. До кінця тижня на вас чекає приємний результат, який стане хорошим стартом для нових планів.

Стрілець

На вас чекає тиждень несподіваних поворотів, але всі вони будуть на вашу користь. Перенесення або скасування планів відкриє дорогу до події, на яку ви давно чекали. У середині тижня можлива звістка з минулого, здатна підштовхнути вас до важливого рішення. У вихідні — шанс отримати пропозицію, яка розширить горизонти, чи то робота, чи то подорож, чи то особиста ініціатива.

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