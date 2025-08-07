Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее до конца лета 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых последние недели лета могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать излишней прямолинейности, а также быть внимательнее к своему здоровью.

Последние дни лета 2025 года могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в ближайшие недели стоит быть осторожнее и в чем именно.

Рак

До конца лета возможны недопонимания в диалогах и неожиданные повороты в дружеских или деловых отношениях. Кто-то может неправильно истолковать ваши слова, или вы — чужие намерения. Особенно это касается переписок и переговоров. Не принимайте решений "с лету" — особенно если ставки высоки. Лучше перечитать, переспросить и подумать еще раз. Спокойствие и ясность — ваши лучшие союзники.

Дева

Последние дни лета могут принести искушения: спонтанные покупки, рискованные сделки, вложения "на удачу". Астрологи советуют Девам быть крайне осторожными в обращении с деньгами: не верьте слишком заманчивым предложениям и не давайте в долг без крайней необходимости. Лучше придерживаться четкого финансового плана и держать дистанцию от авантюр.

Козерог

В последние дни лета 2025 года Козерогам легко переработать, перегореть или погрузиться в чужие проблемы с головой. Это время потребует особенно бережного отношения к себе: дозировать нагрузки, говорить "нет" и восстанавливаться вовремя. Даже если окружающие будут ждать от вас сверхусилий, помните: вы не обязаны спасать всех. Поддержка других начинается с заботы о себе.

