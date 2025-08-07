Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими до кінця літа 2025 року
Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких останні тижні літа можуть стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати зайвої прямолінійності, а також бути уважнішими до свого здоров'я.
Останні дні літа 2025 року можуть стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому найближчими тижнями варто бути обережнішим і в чому саме.
Рак
До кінця літа можливі непорозуміння в діалогах і несподівані повороти в дружніх або ділових стосунках. Хтось може неправильно витлумачити ваші слова, або ви — чужі наміри. Особливо це стосується листувань і переговорів. Не приймайте рішень "з льоту" — особливо якщо ставки високі. Краще перечитати, перепитати і подумати ще раз. Спокій і ясність — ваші найкращі союзники.
Діва
Останні дні літа можуть принести спокуси: спонтанні покупки, ризиковані угоди, вкладення "на удачу". Астрологи радять Дівам бути вкрай обережними у поводженні з грошима: не вірте надто привабливим пропозиціям і не давайте в борг без нагальної потреби. Краще дотримуватися чіткого фінансового плану і тримати дистанцію від авантюр.
Козеріг
В останні дні літа 2025 року Козерогам легко перепрацювати, перегоріти або зануритися в чужі проблеми з головою. Цей час вимагатиме особливо дбайливого ставлення до себе: дозувати навантаження, говорити "ні" і відновлюватися вчасно. Навіть якщо оточуючі чекатимуть від вас надзусиль, пам'ятайте: ви не зобов'язані рятувати всіх. Підтримка інших починається з турботи про себе.
