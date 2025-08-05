Фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на серпень 2025 року

Інтуїція допоможе в питаннях витрат і вкладень у серпні. Можливі як великі надходження, так і відчутні витрати. Кінець місяця сприятливий для того, щоб відкласти частину коштів у резерв.

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Останній місяць літа для багатьох знаків Зодіаку буде насиченим у фінансовому плані. Астролог Анжела Перл розповіла, які фінансові несподіванки зірки готують нам у серпні.

Овен

У серпні з'являться швидкі шанси заробити, особливо на початку місяця. Дійте рішуче, але контролюйте витрати — у другій половині ризик імпульсивних покупок великий.

Телець

Фінанси стануть стабільнішими: можливий дохід від давніх вкладень або вигідна переоцінка зобов'язань. Переговори і гнучкість принесуть відчутний прибуток.

Близнюки

Початок місяця — вибір між кількома джерелами доходу. У середині можна розраховувати на надбавку, якщо підтвердите свою цінність. Кінець серпня — час розумної оптимізації витрат.

Рак

Серпень принесе зростання доходу тим, хто проявить ініціативу і нестандартний підхід. Спокуса витратити на задоволення велика, але баланс "заробити — зберегти" стане вашою перевагою.

Лев

Фінансовий успіх прийде через творчий підхід і нестандартні ідеї. У другій половині серпня приділіть увагу порядку в розрахунках і документах.

Діва

Ваші розрахунки допоможуть закрити борги або поліпшити умови контрактів. Наприкінці місяця можливий приємний фінансовий сюрприз — премія або повернення коштів.

Терези

Серпень відкриє нові горизонти доходу — від віддаленої роботи до проєктів за кордоном. Частину прибутку варто відразу спрямувати в подушку безпеки.

Скорпіон

Інтуїція допоможе в питаннях витрат і вкладень. Можливі як великі надходження, так і відчутні витрати. Кінець місяця сприятливий для того, щоб відкласти частину коштів у резерв.

Стрілець

Заробіток безпосередньо залежить від спілкування та вміння домовлятися. Не бійтеся проявляти активність і пропонувати себе в нових форматах — це відкриє двері до додаткових доходів.

Козеріг

Гроші приходитимуть неритмічно, тому плануйте витрати із запасом. У середині місяця можлива пропозиція про спільні вкладення, але перевіряйте надійність учасників.

Водолій

Можлива зміна основного джерела доходу і швидкий перехід до нового проєкту. Витрати на навчання або обладнання наприкінці місяця з часом окупляться.

Риби

Ваша стійкість у переговорах допоможе виграти на знижках або умовах угод. Є шанс укласти контракт, що забезпечує стабільний дохід на кілька місяців.

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