Магнитная буря 10 августа 2025 года: что можно и нельзя делать
Завтра Землю накроет магнитная буря, которая может оказать влияние на людей. Старайтесь избегать физических нагрузок в ближайшие дни, а также будьте внимательны к своему самочувствию.
Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
Завтра Землю накроет магнитная буря амплитудой около 4 баллов — это считается магнитной бурей средней интенсивности.
Магнитная буря 10 августа: чего ожидать и как себя вести
В воскресенье, 10 августа, по прогнозам метеорологов, уровень геомагнитной активности достигнет 4 баллов по К-индексу. Это означает начало магнитной бури умеренной силы — так называемого желтого уровня. Хотя такой уровень нельзя назвать опасным, он все же способен повлиять как на самочувствие, так и на работу техники.
Что можно делать во время магнитной бури 10 августа:
- Пить много чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс
- Высыпаться и давать себе больше отдыха
- Совершать спокойные прогулки на свежем воздухе
- Медитировать, делать дыхательные практики или просто побыть в тишине
- Контролировать артериальное давление и не пропускать прием лекарств, если вы их принимаете
- Ограничить время у экранов, особенно перед сном
- Выбирать легкую пищу — больше овощей, меньше жирного и жареного
- Быть особенно внимательными за рулем и в дороге
Что нельзя делать:
- Переутомляться, как физически, так и эмоционально
- Употреблять алкоголь или много кофеина
- Принимать важные решения, если ощущаете усталость, головную боль или раздражительность
- Долго находиться в душных, шумных или перегруженных информацией местах
- Игнорировать плохое самочувствие
- Давать себе чрезмерную физическую нагрузку
- Засиживаться за компьютером или телефоном без перерывов
