Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Магнитная буря 10 августа 2025 года: что можно и нельзя делать

Фото: Getty Images

Завтра Землю накроет магнитная буря, которая может оказать влияние на людей. Старайтесь избегать физических нагрузок в ближайшие дни, а также будьте внимательны к своему самочувствию.

Related video

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Завтра Землю накроет магнитная буря амплитудой около 4 баллов — это считается магнитной бурей средней интенсивности.

Магнитная буря 10 августа: чего ожидать и как себя вести

В воскресенье, 10 августа, по прогнозам метеорологов, уровень геомагнитной активности достигнет 4 баллов по К-индексу. Это означает начало магнитной бури умеренной силы — так называемого желтого уровня. Хотя такой уровень нельзя назвать опасным, он все же способен повлиять как на самочувствие, так и на работу техники.

Что можно делать во время магнитной бури 10 августа:

  • Пить много чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс
  • Высыпаться и давать себе больше отдыха
  • Совершать спокойные прогулки на свежем воздухе
  • Медитировать, делать дыхательные практики или просто побыть в тишине
  • Контролировать артериальное давление и не пропускать прием лекарств, если вы их принимаете
  • Ограничить время у экранов, особенно перед сном
  • Выбирать легкую пищу — больше овощей, меньше жирного и жареного
  • Быть особенно внимательными за рулем и в дороге

Что нельзя делать:

  • Переутомляться, как физически, так и эмоционально
  • Употреблять алкоголь или много кофеина
  • Принимать важные решения, если ощущаете усталость, головную боль или раздражительность
  • Долго находиться в душных, шумных или перегруженных информацией местах
  • Игнорировать плохое самочувствие
  • Давать себе чрезмерную физическую нагрузку
  • Засиживаться за компьютером или телефоном без перерывов

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее 10 августа 2025 года.