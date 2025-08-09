Магнітна буря 10 серпня 2025 року: що можна і не можна робити
Завтра Землю накриє магнітна буря, яка може вплинути на людей. Намагайтеся уникати фізичних навантажень найближчими днями, а також будьте уважні до свого самопочуття.
Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.
Завтра Землю накриє магнітна буря амплітудою близько 4 балів — це вважається магнітною бурею середньої інтенсивності.
Магнітна буря 10 серпня: чого очікувати і як поводитися
У неділю, 10 серпня, за прогнозами метеорологів, рівень геомагнітної активності сягне 4 балів за К-індексом. Це означає початок магнітної бурі помірної сили — так званого жовтого рівня. Хоча такий рівень не можна назвати небезпечним, він все ж здатний вплинути як на самопочуття, так і на роботу техніки.
Що можна робити під час магнітної бурі 10 серпня:
- Пити багато чистої води, щоб підтримувати водний баланс
- Висипатися і давати собі більше відпочинку
- Здійснювати спокійні прогулянки на свіжому повітрі
- Медитувати, робити дихальні практики або просто побути в тиші
- Контролювати артеріальний тиск і не пропускати прийом ліків, якщо ви їх приймаєте
- Обмежити час біля екранів, особливо перед сном
- Вибирати легку їжу — більше овочів, менше жирного і смаженого
- Бути особливо уважними за кермом і в дорозі
Що не можна робити:
- Перевтомлюватися, як фізично, так і емоційно
- Вживати алкоголь або багато кофеїну
- Приймати важливі рішення, якщо відчуваєте втому, головний біль або дратівливість
- Довго перебувати в задушливих, галасливих або перевантажених інформацією місцях
- Ігнорувати погане самопочуття
- Давати собі надмірне фізичне навантаження
- Засиджуватися за комп'ютером або телефоном без перерв
