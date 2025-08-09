Підтримайте нас RU
Стиль життя

Магнітна буря 10 серпня 2025 року: що можна і не можна робити

Фото: Getty Images

Завтра Землю накриє магнітна буря, яка може вплинути на людей. Намагайтеся уникати фізичних навантажень найближчими днями, а також будьте уважні до свого самопочуття.

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Завтра Землю накриє магнітна буря амплітудою близько 4 балів — це вважається магнітною бурею середньої інтенсивності.

Магнітна буря 10 серпня: чого очікувати і як поводитися

У неділю, 10 серпня, за прогнозами метеорологів, рівень геомагнітної активності сягне 4 балів за К-індексом. Це означає початок магнітної бурі помірної сили — так званого жовтого рівня. Хоча такий рівень не можна назвати небезпечним, він все ж здатний вплинути як на самопочуття, так і на роботу техніки.

Що можна робити під час магнітної бурі 10 серпня:

  • Пити багато чистої води, щоб підтримувати водний баланс
  • Висипатися і давати собі більше відпочинку
  • Здійснювати спокійні прогулянки на свіжому повітрі
  • Медитувати, робити дихальні практики або просто побути в тиші
  • Контролювати артеріальний тиск і не пропускати прийом ліків, якщо ви їх приймаєте
  • Обмежити час біля екранів, особливо перед сном
  • Вибирати легку їжу — більше овочів, менше жирного і смаженого
  • Бути особливо уважними за кермом і в дорозі

Що не можна робити:

  • Перевтомлюватися, як фізично, так і емоційно
  • Вживати алкоголь або багато кофеїну
  • Приймати важливі рішення, якщо відчуваєте втому, головний біль або дратівливість
  • Довго перебувати в задушливих, галасливих або перевантажених інформацією місцях
  • Ігнорувати погане самопочуття
  • Давати собі надмірне фізичне навантаження
  • Засиджуватися за комп'ютером або телефоном без перерв

