Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 11 по 17 августа 2025 года

На этой неделе планирование даст прибыль. Стратегические покупки окажутся верными, а совместные дела принесут рост дохода.

Неделя с 11 по 17 августа для многих знаков Зодиака будет насыщенной в финансовом плане. Астролог Анжела Перл рассказала, какие финансовые неожиданности звезды готовят нам в ближайшие дни.

Овен

На этой неделе вас ждёт прибыль через случайную встречу. Середина хороша для покупок, а в выходные появится повод порадовать себя.

Телец

Неделя принесёт стабильность, но и траты на близких. К концу вас ждёт шанс заработать больше обычного — не упустите момент.

Близнецы

На этой неделе идея, пришедшая на ходу, даст доход. Пятница удачна для сделок, а щедрые поступки вернутся к вам прибылью.

Рак

Неделя подходит для скромных расходов. Пересмотр бюджета в середине принесёт экономию, а к выходным возможен небольшой бонус.

Лев

Эта неделя благоволит смелым шагам и переговорам. Интуиция подскажет, где заработать, а в конце возможен приятный финансовый сюрприз.

Дева

На этой неделе спешка в расчётах опасна — перепроверяйте всё. Выходные принесут выгодную покупку или удачный обмен.

Весы

Неделя откроет источник дохода через любимое дело. Вас ждёт сюрприз от знакомых, но не тратьте силы на проекты без пользы.

Скорпион

Стрелец

Неделя благоприятна для закрытия долгов и планирования. Чутьё подскажет, где получить прибыль, а подсказки придут из мелочей.

Козерог

Неделя порадует первыми результатами ваших усилий. Переговоры могут поднять доход, но не берите на себя чужие долги.

Водолей

На этой неделе нестандартные решения принесут прибыль. Инвестиции в обучение окупятся, а мелкая выгода станет началом большего.

Рыбы

Эта неделя научит находить новые доходы. Старые идеи оживут, а деньги, которых вы ждёте, придут вовремя.

