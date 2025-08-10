Фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року

Цього тижня планування дасть прибуток. Стратегічні покупки виявляться правильними, а спільні справи принесуть зростання доходу.

Тиждень з 11 по 17 серпня для багатьох знаків Зодіаку буде насиченим у фінансовому плані. Астролог Анжела Перл розповіла, які фінансові несподіванки зірки готують нам найближчими днями.

Овен

Цього тижня на вас чекає прибуток через випадкову зустріч. Середина хороша для покупок, а у вихідні з'явиться привід потішити себе.

Телець

Тиждень принесе стабільність, але й витрати на близьких. До кінця на вас чекає шанс заробити більше, ніж зазвичай — не пропустіть момент.

Близнюки

Цього тижня ідея, що прийшла на ходу, дасть дохід. П'ятниця вдала для угод, а щедрі вчинки повернуться до вас прибутком.

Рак

Тиждень підходить для скромних витрат. Перегляд бюджету в середині принесе економію, а до вихідних можливий невеликий бонус.

Лев

Цей тиждень сприяє сміливим крокам і переговорам. Інтуїція підкаже, де заробити, а наприкінці можливий приємний фінансовий сюрприз.

Діва

Цього тижня поспіх у розрахунках небезпечний — перевіряйте все ще раз. Вихідні принесуть вигідну покупку або вдалий обмін.

Терези

Тиждень відкриє джерело доходу через улюблену справу. На вас чекає сюрприз від знайомих, але не витрачайте сили на проєкти без користі.

Скорпіон

Цього тижня планування дасть прибуток. Стратегічні покупки виявляться правильними, а спільні справи принесуть зростання доходу.

Стрілець

Тиждень сприятливий для закриття боргів і планування. Чуття підкаже, де отримати прибуток, а підказки прийдуть із дрібниць.

Козеріг

Тиждень порадує першими результатами ваших зусиль. Переговори можуть підняти дохід, але не беріть на себе чужі борги.

Водолій

Цього тижня нестандартні рішення принесуть прибуток. Інвестиції в навчання окупляться, а дрібна вигода стане початком більшого.

Риби

Цей тиждень навчить знаходити нові доходи. Старі ідеї оживуть, а гроші, яких ви чекаєте, прийдуть вчасно.

