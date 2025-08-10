Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 11 по 17 августа 2025 года

Неделя потянет к приключениям. Неожиданное признание или новое знакомство зарядят энергией. В паре будут уместны спонтанные поступки.

Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 11 по 17 августа 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.

Овен

Неделя потянет к приключениям. Неожиданное признание или новое знакомство зарядят энергией. В паре будут уместны спонтанные поступки.

Телец

Неделя подарит тёплые моменты и романтику в деталях. Возможна встреча в дороге, а в паре стоит напомнить друг другу о чувствах.

Близнецы

Эта неделя щедра на спонтанные свидания и переписки. Свобода и новизна притянут особенного человека или вдохнут свежесть в отношения.

Рак

На этой неделе флирт ворвётся в повседневность и зажжёт искру. В отношениях появится шанс сказать важное и получить долгожданный ответ.

Лев

Эта неделя склонит к глубоким разговорам и тихой романтике. Возможен скрытый интерес со стороны, который скоро проявится.

Дева

Неделя сулит страсть и восхищение. Кто-то решится на первый шаг, а вы почувствуете, что внимание к вам сильнее, чем обычно.

Весы

Неделя наполнена игрой и флиртом. Новая симпатия вспыхнет быстро, а в паре стоит добавить немного романтического безумия.

Скорпион

На этой неделе чувства обострятся. Откровенный разговор укрепит связь или освободит от лишнего. Ревность может стать поводом для перемен.

Стрелец

На этой неделе уют и доверие станут главными магнитами. Старые связи могут ожить, а новые — вырасти в нечто серьёзное.

Козерог

На этой неделе сердце откроется для чувств. Маленький жест или признание станут началом большой истории. В паре время для слов от души.

Водолей

Неделя принесёт симпатию, которая родится из дружбы или общего дела. В паре возможен новый виток романтики и вдохновения.

Рыбы

Эта неделя разбудит эмоции, спрятанные за сдержанностью. Есть шанс начать серьёзную историю или оживить текущие отношения.

Также Фокус писал гороскоп для всех знаков Зодиака на август 2025 года.