Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Тиждень потягне до пригод. Несподіване зізнання або нове знайомство зарядять енергією. У парі будуть доречні спонтанні вчинки.

Телець

Тиждень подарує теплі моменти і романтику в деталях. Можлива зустріч у дорозі, а в парі варто нагадати одне одному про почуття.

Близнюки

Цей тиждень щедрий на спонтанні побачення і листування. Свобода і новизна притягнуть особливу людину або вдихнуть свіжість у стосунки.

Рак

Цього тижня флірт увірветься в повсякденність і запалить іскру. У стосунках з'явиться шанс сказати важливе й отримати довгоочікувану відповідь.

Лев

Цей тиждень схилить до глибоких розмов і тихої романтики. Можливий прихований інтерес з боку, який незабаром проявиться.

Діва

Тиждень обіцяє пристрасть і захоплення. Хтось зважиться на перший крок, а ви відчуєте, що увага до вас сильніша, ніж зазвичай.

Терези

Тиждень наповнений грою і фліртом. Нова симпатія спалахне швидко, а в парі варто додати трохи романтичного божевілля.

Скорпіон

Цього тижня почуття загостряться. Відверта розмова зміцнить зв'язок або звільнить від зайвого. Ревнощі можуть стати приводом для змін.

Стрілець

Цього тижня затишок і довіра стануть головними магнітами. Старі зв'язки можуть ожити, а нові — вирости в щось серйозне.

Козеріг

Цього тижня серце відкриється для почуттів. Маленький жест чи зізнання стануть початком великої історії. У парі час для слів від душі.

Водолій

Тиждень принесе симпатію, яка народиться з дружби або спільної справи. У парі можливий новий виток романтики і натхнення.

Риби

Цей тиждень розбудить емоції, заховані за стриманістю. Є шанс почати серйозну історію або оживити поточні стосунки.

