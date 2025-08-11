Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 11 по 17 августа 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на предстоящей неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 11 по 17 августа 2025 года.

Лев

Эта неделя начнётся для вас с событий, которые будто подталкивают к переменам в лучшую сторону. Появятся возможности, о которых вы даже не догадывались, а люди вокруг станут неожиданно отзывчивыми и готовыми помочь. Важно не закрываться в привычных делах — чем шире вы откроете пространство для нового, тем больше получите.

Стрелец

В ближайшие дни обстоятельства сложатся так, что многое пойдёт быстрее и проще, чем вы рассчитывали. Особенно в работе или проектах, над которым вы долго трудились, а результата все не было. Может прийти новость, которая даст вам дополнительный ресурс или вдохновит на важное решение. Постарайтесь использовать эту волну активности, чтобы продвинуться там, где раньше были сомнения.

Рыбы

Неделя будет напоминать цепочку удачных совпадений, каждое из которых открывает дверь к чему-то большему. Могут появиться предложения, которые помогут укрепить ваши позиции или расширить круг возможностей. Также возможны интересные знакомства, которые могу повлиять на ход событий в жизни. Главное — замечать даже небольшие шансы и действовать, не откладывая.

