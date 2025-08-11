Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить з 11 по 17 серпня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким наступного тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах і особистих справах.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період з 11 по 17 серпня 2025 року.

Лев

Цей тиждень почнеться для вас із подій, які ніби підштовхують до змін на краще. З'являться можливості, про які ви навіть не здогадувалися, а люди навколо стануть несподівано чуйними і готовими допомогти. Важливо не закриватися у звичних справах — що ширше ви відкриєте простір для нового, то більше отримаєте.

Стрілець

Найближчими днями обставини складуться так, що багато що піде швидше і простіше, ніж ви розраховували. Особливо в роботі або проєкті, над яким ви довго працювали, а результату все не було. Може прийти новина, яка дасть вам додатковий ресурс або надихне на важливе рішення. Постарайтеся використати цю хвилю активності, щоб просунутися там, де раніше були сумніви.

Риби

Тиждень нагадуватиме ланцюжок вдалих збігів, кожен з яких відкриває двері до чогось більшого. Можуть з'явитися пропозиції, які допоможуть зміцнити ваші позиції або розширити коло можливостей. Також можливі цікаві знайомства, які можуть вплинути на перебіг подій у житті. Головне — помічати навіть невеликі шанси і діяти, не відкладаючи.

