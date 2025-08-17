Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 августа 2025 года
На предстоящей неделе жизнь закрутит в водовороте переписок и свиданий. Новая симпатия появится внезапно, а в паре придёт свежий поток эмоций.
Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 18 по 24 августа 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.
Овен
На предстоящей неделе вас ждёт всплеск флирта и неожиданные признания. В отношениях появится шанс обсудить важное и выйти на новый уровень близости.
Телец
Неделя наполнит романтикой в мелочах. Возможна судьбоносная встреча в дороге, а в паре придёт время снова напомнить о ценности друг друга.
Близнецы
Рак
Неделя подарит уют и доверие, которые притянут любовь. Старые связи могут получить второе дыхание, а новые отношения быстро станут серьёзными.
Лев
На предстоящей неделе страсть вспыхнет ярче обычного. Вас ждёт внимание, восхищение и смелые шаги со стороны тех, кто давно хотел приблизиться.
Дева
Неделя склонит к тихим признаниям и откровенным разговорам. Одинокие Девы заметят скрытый интерес, а в паре появится больше глубины.
Весы
На предстоящей неделе вас ждёт лёгкий флирт и романтические приключения. Новая симпатия вспыхнет мгновенно, а в отношениях стоит добавить игры.
Скорпион
Неделя подарит сердечную открытость. Маленький жест или признание перерастут в историю с перспективой. В отношениях пора говорить искренне.
Стрелец
На предстоящей неделе любовь подтолкнёт к приключениям. Возможны неожиданные признания или новые знакомства. В паре уместны спонтанные шаги.
Козерог
Неделя принесёт эмоциональные качели и яркие разговоры. Честность укрепит связь или поможет отпустить лишнее. Ревность может стать толчком к переменам.
Водолей
Неделя откроет чувства, которые вы прятали. Возможен старт серьёзных отношений или оживление старых связей. Не сдерживайте эмоции.
Рыбы
На предстоящей неделе симпатия вспыхнет на фоне дружбы или общего дела. В паре ждёт новый виток романтики, который вдохновит на перемены.
