Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 августа 2025 года

Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 18 по 24 августа 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.

Овен

На предстоящей неделе вас ждёт всплеск флирта и неожиданные признания. В отношениях появится шанс обсудить важное и выйти на новый уровень близости.

Телец

Неделя наполнит романтикой в мелочах. Возможна судьбоносная встреча в дороге, а в паре придёт время снова напомнить о ценности друг друга.

Близнецы

На предстоящей неделе жизнь закрутит в водовороте переписок и свиданий. Новая симпатия появится внезапно, а в паре придёт свежий поток эмоций.

Рак

Неделя подарит уют и доверие, которые притянут любовь. Старые связи могут получить второе дыхание, а новые отношения быстро станут серьёзными.

Лев

На предстоящей неделе страсть вспыхнет ярче обычного. Вас ждёт внимание, восхищение и смелые шаги со стороны тех, кто давно хотел приблизиться.

Дева

Неделя склонит к тихим признаниям и откровенным разговорам. Одинокие Девы заметят скрытый интерес, а в паре появится больше глубины.

Весы

На предстоящей неделе вас ждёт лёгкий флирт и романтические приключения. Новая симпатия вспыхнет мгновенно, а в отношениях стоит добавить игры.

Скорпион

Неделя подарит сердечную открытость. Маленький жест или признание перерастут в историю с перспективой. В отношениях пора говорить искренне.

Стрелец

На предстоящей неделе любовь подтолкнёт к приключениям. Возможны неожиданные признания или новые знакомства. В паре уместны спонтанные шаги.

Козерог

Неделя принесёт эмоциональные качели и яркие разговоры. Честность укрепит связь или поможет отпустить лишнее. Ревность может стать толчком к переменам.

Водолей

Неделя откроет чувства, которые вы прятали. Возможен старт серьёзных отношений или оживление старых связей. Не сдерживайте эмоции.

Рыбы

На предстоящей неделе симпатия вспыхнет на фоне дружбы или общего дела. В паре ждёт новый виток романтики, который вдохновит на перемены.

