Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 18 по 24 серпня 2025 року

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 18 до 24 серпня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Наступного тижня на вас чекає сплеск флірту і несподівані зізнання. У стосунках з'явиться шанс обговорити важливе і вийти на новий рівень близькості.

Телець

Тиждень наповнить романтикою в дрібницях. Можлива доленосна зустріч у дорозі, а в парі настане час знову нагадати про цінність одне одного.

Близнюки

Наступного тижня життя закрутить у вирі листувань і побачень. Нова симпатія з'явиться раптово, а в парі прийде свіжий потік емоцій.

Рак

Тиждень подарує затишок і довіру, які притягнуть любов. Старі зв'язки можуть отримати друге дихання, а нові стосунки швидко стануть серйозними.

Лев

Наступного тижня пристрасть спалахне яскравіше, ніж зазвичай. На вас чекає увага, захоплення і сміливі кроки з боку тих, хто давно хотів наблизитися.

Діва

Тиждень схилить до тихих зізнань і відвертих розмов. Самотні Діви помітять прихований інтерес, а в парі з'явиться більше глибини.

Терези

Наступного тижня на вас чекає легкий флірт і романтичні пригоди. Нова симпатія спалахне миттєво, а у стосунках варто додати гри.

Скорпіон

Тиждень подарує сердечну відкритість. Маленький жест або зізнання переростуть в історію з перспективою. У стосунках час говорити щиро.

Стрілець

Наступного тижня любов підштовхне до пригод. Можливі несподівані зізнання або нові знайомства. У парі доречні спонтанні кроки.

Козеріг

Тиждень принесе емоційні гойдалки та яскраві розмови. Чесність зміцнить зв'язок або допоможе відпустити зайве. Ревнощі можуть стати поштовхом до змін.

Водолій

Тиждень відкриє почуття, які ви ховали. Можливий старт серйозних стосунків або пожвавлення старих зв'язків. Не стримуйте емоції.

Риби

Наступного тижня симпатія спалахне на тлі дружби або спільної справи. У парі чекає новий виток романтики, який надихне на зміни.

