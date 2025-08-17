Три знака Зодиака, которым стоит отпустить все обиды до конца лета 2025 года

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака стоит отпустить все обиды до конца лета. Это позволит им освободиться от негативных эмоций и открыться для новых возможностей.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака стоит отпустить все обиды до конца лета 2025 года.

Рак

Для Раков конец лета должен стать временем внутреннего очищения. Обиды, которые вы носите в сердце, постепенно отравляют радость мелочей и мешают воспринимать тепло близких людей. Постарайтесь найти силы простить и отпустить прошлое — не ради других, а ради собственного душевного комфорта. Когда вы освободите место для прощения, почувствуете легкость, гармонию и удивительное ощущение свободы, которое позволит воспринимать каждое мгновение ярче и теплее.

Весы

Весам стоит отпустить давние обиды, особенно связанные с работой, дружбой или близкими. Ваш перфекционизм и стремление к контролю часто мешают видеть истинные возможности. Прощение и принятие несовершенства других не сделает вас слабее — напротив, оно откроет новые перспективы, позволит легче общаться и строить более теплые и доверительные отношения. Когда вы отпустите прошлое, заметите, что жизнь наполняется светом, шансами и гармонией, которых раньше, казалось, не хватало.

Козерог

Козерогам важно до конца лета перестать держать старые недовольства, обиды и претензии. Накопленные эмоции тянут вниз и лишают энергии, мешают строить новые связи и радоваться текущему моменту. Попробуйте расставить приоритеты: оставить в сердце только то, что действительно ценно, а остальное отпустить. Отпускание старых обид принесет чувство внутреннего равновесия, уверенности в своих решениях и откроет путь к более глубоким и искренним отношениям с окружающими.

