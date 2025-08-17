Три знаки Зодіаку, яким варто відпустити всі образи до кінця літа 2025 року

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку варто відпустити всі образи до кінця літа. Це дасть їм змогу звільнитися від негативних емоцій і відкритися для нових можливостей.

Рак

Для Раків кінець літа має стати часом внутрішнього очищення. Образи, які ви носите в серці, поступово отруюють радість дрібниць і заважають сприймати тепло близьких людей. Постарайтеся знайти сили пробачити й відпустити минуле — не заради інших, а заради власного душевного комфорту. Коли ви звільните місце для прощення, відчуєте легкість, гармонію та дивовижне відчуття свободи, яке дасть змогу сприймати кожну мить яскравіше й тепліше.

Терези

Терезам варто відпустити давні образи, особливо пов'язані з роботою, дружбою або близькими. Ваш перфекціонізм і прагнення до контролю часто заважають бачити справжні можливості. Прощення і прийняття недосконалості інших не зробить вас слабкішими — навпаки, воно відкриє нові перспективи, дасть змогу легше спілкуватися і будувати тепліші та довірчі стосунки. Коли ви відпустите минуле, помітите, що життя сповнюється світлом, шансами і гармонією, яких раніше, здавалося, не вистачало.

Козеріг

Козерогам важливо до кінця літа перестати тримати старі невдоволення, образи і претензії. Накопичені емоції тягнуть вниз і позбавляють енергії, заважають будувати нові зв'язки й радіти поточному моменту. Спробуйте розставити пріоритети: залишити в серці тільки те, що справді цінне, а решту відпустити. Відпускання старих образ принесе відчуття внутрішньої рівноваги, впевненості у своїх рішеннях і відкриє шлях до глибших і щирих стосунків з оточуючими.

