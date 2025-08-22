Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 23-24 августа 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 23-24 августа — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 23-24 августа 2025 года.

Овен

Для вас эти выходные станут настоящим островком покоя и уверенности. Все вокруг будет складываться так, чтобы вы почувствовали гармонию: планы, которые казались шаткими, выстроятся в четкий порядок, а заботы неожиданно уйдут на второй план. Звезды подсказывают, что рядом окажется человек, чье внимание и тепло подарят вам ощущение поддержки. В быту тоже ждут приятные мелочи — выгодная покупка, долгожданная находка или возможность сделать дом уютнее. Этот уикенд подойдет и для отдыха, и для неспешных размышлений о будущем.

Стрелец

Для Стрельцов наступает период, когда каждая мелочь будет окрашена в яркие краски. Вы ощутите подъем сил и желание действовать. Уикенд подарит события, которые придадут вам уверенности: это может быть неожиданное приглашение, комплимент, знакомство или возможность блеснуть своими талантами. Все, что вы скажете или сделаете, будет замечено и оценено. Постарайтесь не отказываться от новых предложений — даже случайная встреча может оказаться поворотным моментом. Атмосфера праздника и вдохновения будет сопровождать вас весь уикенд.

Скорпион

Эти выходные для вас станут временем маленьких, но значимых побед. Наконец-то получится завершить то, что давно откладывалось, и это принесет удовлетворение и внутреннюю свободу. Звезды обещают неожиданный знак внимания — подарок, комплимент или хорошую новость, которая поднимет настроение. Важно обратить внимание на детали: именно из них сложится чувство радости. Вам будет легче, чем обычно, отпускать ненужное и радоваться простым вещам. Суббота и воскресенье пройдут в тоне тихого, но устойчивого везения, которое поддержит ваши дальнейшие планы.

