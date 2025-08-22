Щасливчики вихідних: три знаки Зодіаку, яким пощастить 23-24 серпня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які цими вихідними — 23-24 серпня — відчують позитивні емоції і отримають масу приємних вражень від цього вікенду.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить на цих вихідних — 23-24 серпня 2025 року.

Овен

Для вас ці вихідні стануть справжнім острівцем спокою та впевненості. Усе навколо складатиметься так, щоб ви відчули гармонію: плани, які здавалися хиткими, вишикуються в чіткий порядок, а турботи несподівано відійдуть на другий план. Зірки підказують, що поруч опиниться людина, чия увага і тепло подарують вам відчуття підтримки. У побуті теж чекають приємні дрібниці — вигідна покупка, довгоочікувана знахідка або можливість зробити дім затишнішим. Цей вікенд підійде і для відпочинку, і для неспішних роздумів про майбутнє.

Стрілець

Для Стрільців настає період, коли кожна дрібниця буде забарвлена в яскраві фарби. Ви відчуєте підйом сил і бажання діяти. Вікенд подарує події, які додадуть вам впевненості: це може бути несподіване запрошення, комплімент, знайомство або можливість блиснути своїми талантами. Усе, що ви скажете або зробите, буде помічено й оцінено. Постарайтеся не відмовлятися від нових пропозицій — навіть випадкова зустріч може виявитися поворотним моментом. Атмосфера свята і натхнення супроводжуватиме вас увесь вікенд.

Скорпіон

Ці вихідні для вас стануть часом маленьких, але значущих перемог. Нарешті вдасться завершити те, що давно відкладалося, і це принесе задоволення та внутрішню свободу. Зірки обіцяють несподіваний знак уваги — подарунок, комплімент або гарну новину, яка підніме настрій. Важливо звернути увагу на деталі: саме з них складеться почуття радості. Вам буде легше, ніж зазвичай, відпускати непотрібне і радіти простим речам. Субота та неділя пройдуть у тоні тихого, але стійкого везіння, яке підтримає ваші подальші плани.

