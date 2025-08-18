Три знаки Зодіаку, які зустрінуть кохання до кінця літа 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким до кінця літа цього року пощастить в особистому житті. Вони можуть зустріти особливу людину або зміцнити вже наявний зв'язок.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить в особистому житті до кінця літа 2025 року.

Рак

Зірки натякають: звичний спокій може порушитися яскравим романтичним захопленням уже найближчими днями! Ваша перебірливість і раціональність відійде на другий план, а вперед вийде бажання відчувати і пробувати нове, знайомитися, досліджувати себе і людей навколо. Не виключено, що інтерес переросте в щось глибше, якщо ви дозволите собі трохи сміливості й довіри.

Діва

До кінця літа ваша легкість, відкритість, щирість і жага до пригод привернуть увагу людини, з якою ви відчуєте рідкісний збіг енергій. Спочатку це може бути легка іскра, але поступово почуття стане глибшим. У вас з'явиться шанс закохатися по-справжньому — в атмосферу свободи, довіри та спільних планів.

Стрілець

Для вас це літо стане часом відкритих сердець. До кінця сезону можливе знайомство, яке здивує своєю теплотою і щирістю. Людина, що з'явиться у вашому житті, немов відображатиме ваші мрії про справжню близькість. Ви відчуєте, що поруч із нею можна бути собою і не боятися бути надто чутливими.

