Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 25 по 31 августа 2025 года
На этой неделе лёгкость и флирт будут сопровождать вас повсюду. Возможен романтический порыв с неожиданного боку. В отношениях добавьте игривости.
Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 25 по 31 августа 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.
Овен
На этой неделе вас ждут неожиданные проявления симпатии. Флирт оживит будни, а в отношениях появится шанс обсудить то, что давно было на сердце.
Телец
Неделя наполнится теплотой и романтикой. Возможна судьбоносная встреча в дороге. В паре время заново почувствовать, как важны вы друг для друга.
Близнецы
На этой неделе появится множество поводов для переписок и свиданий. Новые симпатии вспыхнут быстро, а в отношениях придёт свежий поток эмоций.
Рак
Неделя принесёт уют и доверие, которые станут фундаментом для чувств. Старые связи могут ожить, а новые отношения окажутся более серьёзными.
Лев
На этой неделе страсть будет ярче обычного. Вы привлечёте внимание и получите восхищение. Кто-то решится сделать шаг, на который долго не смелся.
Дева
Неделя подарит тихую романтику и глубокие разговоры. Одинокие заметят скрытый интерес со стороны, а в паре возрастёт взаимопонимание.
Весы
На этой неделе лёгкость и флирт будут сопровождать вас повсюду. Возможен романтический порыв с неожиданного боку. В отношениях добавьте игривости.
Скорпион
Неделя окажется эмоционально насыщенной. Откровенный разговор укрепит ваши связи или расставит точки над «и». Ревность станет поводом к переменам.
Стрелец
На этой неделе любовь принесёт приключения и сюрпризы. Возможны спонтанные признания и новые знакомства. В паре будет уместна авантюрность.
Козерог
Неделя разбудит эмоции, которые вы прятали за сдержанностью. Возможен старт серьёзной истории или обновление старых отношений.
Водолей
На этой неделе дружба может перерасти в симпатию. В паре ждёт новый виток романтики и вдохновения, которые подарят ощущение лёгкости.
Рыбы
Неделя откроет сердце для нежности. Маленький жест или слово могут стать началом новой истории. В отношениях пора говорить максимально искренне.
Также Фокус писал про три знака Зодиака, которые встретят любовь до конца лета 2025 года.