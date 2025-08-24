Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 25 по 31 августа 2025 года

На этой неделе лёгкость и флирт будут сопровождать вас повсюду. Возможен романтический порыв с неожиданного боку. В отношениях добавьте игривости.

Related video

Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 25 по 31 августа 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.

Овен

На этой неделе вас ждут неожиданные проявления симпатии. Флирт оживит будни, а в отношениях появится шанс обсудить то, что давно было на сердце.

Телец

Неделя наполнится теплотой и романтикой. Возможна судьбоносная встреча в дороге. В паре время заново почувствовать, как важны вы друг для друга.

Близнецы

На этой неделе появится множество поводов для переписок и свиданий. Новые симпатии вспыхнут быстро, а в отношениях придёт свежий поток эмоций.

Рак

Неделя принесёт уют и доверие, которые станут фундаментом для чувств. Старые связи могут ожить, а новые отношения окажутся более серьёзными.

Лев

На этой неделе страсть будет ярче обычного. Вы привлечёте внимание и получите восхищение. Кто-то решится сделать шаг, на который долго не смелся.

Дева

Неделя подарит тихую романтику и глубокие разговоры. Одинокие заметят скрытый интерес со стороны, а в паре возрастёт взаимопонимание.

Весы

На этой неделе лёгкость и флирт будут сопровождать вас повсюду. Возможен романтический порыв с неожиданного боку. В отношениях добавьте игривости.

Скорпион

Неделя окажется эмоционально насыщенной. Откровенный разговор укрепит ваши связи или расставит точки над «и». Ревность станет поводом к переменам.

Стрелец

На этой неделе любовь принесёт приключения и сюрпризы. Возможны спонтанные признания и новые знакомства. В паре будет уместна авантюрность.

Козерог

Неделя разбудит эмоции, которые вы прятали за сдержанностью. Возможен старт серьёзной истории или обновление старых отношений.

Водолей

На этой неделе дружба может перерасти в симпатию. В паре ждёт новый виток романтики и вдохновения, которые подарят ощущение лёгкости.

Рыбы

Неделя откроет сердце для нежности. Маленький жест или слово могут стать началом новой истории. В отношениях пора говорить максимально искренне.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которые встретят любовь до конца лета 2025 года.