Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 25 по 31 серпня 2025 року

Цього тижня легкість і флірт супроводжуватимуть вас усюди. Можливий романтичний порив із несподіваного боку. У стосунках додайте грайливості.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 25 до 31 серпня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Цього тижня на вас чекають несподівані прояви симпатії. Флірт пожвавить будні, а у стосунках з'явиться шанс обговорити те, що давно було на серці.

Телець

Тиждень наповниться теплотою і романтикою. Можлива доленосна зустріч у дорозі. У парі час заново відчути, наскільки важливими ви є одне для одного.

Близнюки

Цього тижня з'явиться безліч приводів для листувань і побачень. Нові симпатії спалахнуть швидко, а у стосунках прийде свіжий потік емоцій.

Рак

Тиждень принесе затишок і довіру, які стануть фундаментом для почуттів. Старі зв'язки можуть ожити, а нові стосунки виявляться серйознішими.

Лев

Цього тижня пристрасть буде яскравішою, ніж зазвичай. Ви привернете увагу й отримаєте захоплення. Хтось наважиться зробити крок, на який довго не наважувався.

Діва

Тиждень подарує тиху романтику і глибокі розмови. Самотні помітять прихований інтерес з боку, а в парі зросте взаєморозуміння.

Терези

Скорпіон

Тиждень виявиться емоційно насиченим. Відверта розмова зміцнить ваші зв'язки або розставить крапки над "і". Ревнощі стануть приводом до змін.

Стрілець

Цього тижня кохання принесе пригоди та сюрпризи. Можливі спонтанні зізнання і нові знайомства. У парі буде доречною авантюрність.

Козеріг

Тиждень розбудить емоції, які ви ховали за стриманістю. Можливий старт серйозної історії або оновлення старих стосунків.

Водолій

Цього тижня дружба може перерости в симпатію. У парі чекає новий виток романтики і натхнення, які подарують відчуття легкості.

Риби

Тиждень відкриє серце для ніжності. Маленький жест або слово можуть стати початком нової історії. У стосунках час говорити максимально щиро.

