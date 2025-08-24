Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 25 по 31 августа 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на предстоящей неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 25 по 31 августа 2025 года.

Рак

На предстоящей неделе в любовной сфере Раков ждёт настоящий фейерверк эмоций и ярких событий. Вас будут замечать, восхищаться вами и стремиться быть рядом. Партнёр проявит особое внимание и готовность поддержать в любой ситуации. В отношениях появится ощущение праздника и лёгкости, словно всё вокруг создано для вас двоих. Одинокие Львы могут познакомиться с человеком, который подарит вдохновение и чувство настоящей романтики.

Стрелец

Неделя подарит Стрельцам гармонию, нежность и долгожданное чувство внутреннего равновесия. В паре удастся наладить диалог и услышать от любимого слова, которых давно ждали. Атмосфера станет теплее, а доверие только укрепится. Одиноких Стрельцов ожидает встреча с человеком, который приятно удивит своей искренностью и вниманием к мелочам. Всё будет складываться естественно, без лишних усилий, а новые чувства окажутся удивительно лёгкими и красивыми.

Рыбы

Для Рыб неделя станет временем радостных открытий и эмоциональных подъёмов в любви. Возможно, вас ждут признания, неожиданные комплименты и встречи, способные перевернуть настроение. Для многих именно сейчас начнётся романтический этап, наполненный лёгкостью и вдохновением. Пары почувствуют обновление чувств, будто между вами снова появилась искра. Одинокие Рыбы могут столкнуться с человеком, который неожиданно подарит ощущение близости и настоящего тепла.

