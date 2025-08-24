Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 25 по 31 серпня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким наступного тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах і особистих справах.

Related video

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 25 до 31 серпня 2025 року.

Рак

Наступного тижня в любовній сфері на Раків чекає справжній феєрверк емоцій і яскравих подій. Вас помічатимуть, захоплюватимуться вами і прагнутимуть бути поруч. Партнер виявить особливу увагу і готовність підтримати в будь-якій ситуації. У стосунках з'явиться відчуття свята і легкості, немов усе навколо створено для вас двох. Самотні Леви можуть познайомитися з людиною, яка подарує натхнення і відчуття справжньої романтики.

Стрілець

Тиждень подарує Стрільцям гармонію, ніжність і довгоочікуване відчуття внутрішньої рівноваги. У парі вдасться налагодити діалог і почути від коханого слова, на які давно чекали. Атмосфера стане теплішою, а довіра тільки зміцниться. Самотніх Стрільців очікує зустріч із людиною, яка приємно здивує своєю щирістю й увагою до дрібниць. Усе складатиметься природно, без зайвих зусиль, а нові почуття виявляться напрочуд легкими і красивими.

Риби

Для Риб тиждень стане часом радісних відкриттів і емоційних підйомів у коханні. Можливо, на вас чекають зізнання, несподівані компліменти і зустрічі, здатні перевернути настрій. Для багатьох саме зараз почнеться романтичний етап, сповнений легкості та натхнення. Пари відчують оновлення почуттів, ніби між вами знову з'явилася іскра. Самотні Риби можуть зіткнутися з людиною, яка несподівано подарує відчуття близькості та справжнього тепла.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, які розбагатіють до кінця літа 2025 року.