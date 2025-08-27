Календарь красоты на сентябрь 2025 года: когда делать процедуры
Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В сентябре будет много удачных дат для ухода за собой.
Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в сентябре 2025 года.
Фазы Луны в сентябре 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 6 сентября и с 22 по 30 сентября;
- Полнолуние — 7 сентября;
- Убывающая Луна — с 8 по 20 сентября;
- Молодая Луна — 21 сентября.
Лунный календарь красоты на сентябрь 2025 года:
Стрижка и окрашивания волос: 1-6, 8-12, 14-15, 25-30 сентября
Маникюр и педикюр: 2-6, 12, 18, 25, 26-30 сентября
Похудение: с 8 по 20 сентября
Удаление пигментных пятен, бородавок: с 8 по 20 сентября
Эпиляция и депиляция: 8-12, 14-15 сентября
Хирургические операции: с 8 по 20 сентября
Лечение зубов: с 8 по 20 сентября
Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (с 1 по 6 сентября и с 22 по 30 сентября) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (7 сентября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.
