Календарь красоты на сентябрь 2025 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В сентябре будет много удачных дат для ухода за собой.

Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в сентябре 2025 года.

Фазы Луны в сентябре 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 6 сентября и с 22 по 30 сентября;

Полнолуние — 7 сентября;

Убывающая Луна — с 8 по 20 сентября;

Молодая Луна — 21 сентября.

Лунный календарь красоты на сентябрь 2025 года:

Стрижка и окрашивания волос: 1-6, 8-12, 14-15, 25-30 сентября

Маникюр и педикюр: 2-6, 12, 18, 25, 26-30 сентября

Похудение: с 8 по 20 сентября

Удаление пигментных пятен, бородавок: с 8 по 20 сентября

Эпиляция и депиляция: 8-12, 14-15 сентября

Хирургические операции: с 8 по 20 сентября

Лечение зубов: с 8 по 20 сентября

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (с 1 по 6 сентября и с 22 по 30 сентября) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (7 сентября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

