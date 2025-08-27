Календар краси на вересень 2025 року: коли робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У вересні буде багато вдалих дат для догляду за собою.

Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси у вересні 2025 року.

Фази Місяця у вересні 2025 року

Зростальний Місяць — з 1 по 6 вересня і з 22 по 30 вересня;

Повний Місяць — 7 вересня;

Спадний Місяць — з 8 по 20 вересня;

Молодий Місяць — 21 вересня.

Місячний календар краси на вересень 2025 року:

Стрижка та фарбування волосся: 1-6, 8-12, 14-15, 25-30 вересня

Манікюр і педикюр: 2-6, 12, 18, 25, 26-30 вересня

Схуднення: з 8 по 20 вересня

Видалення пігментних плям, бородавок: з 8 по 20 вересня

Епіляція та депіляція: 8-12, 14-15 вересня

Хірургічні операції: з 8 по 20 вересня

Лікування зубів: з 8 до 20 вересня

Астрологи наголошують, що в період Зростального Місяця (з 1 до 6 вересня і з 22 до 30 вересня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (7 вересня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

