Календар краси на вересень 2025 року: коли робити процедури
Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У вересні буде багато вдалих дат для догляду за собою.
Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси у вересні 2025 року.
Фази Місяця у вересні 2025 року
- Зростальний Місяць — з 1 по 6 вересня і з 22 по 30 вересня;
- Повний Місяць — 7 вересня;
- Спадний Місяць — з 8 по 20 вересня;
- Молодий Місяць — 21 вересня.
Місячний календар краси на вересень 2025 року:
Стрижка та фарбування волосся: 1-6, 8-12, 14-15, 25-30 вересня
Манікюр і педикюр: 2-6, 12, 18, 25, 26-30 вересня
Схуднення: з 8 по 20 вересня
Видалення пігментних плям, бородавок: з 8 по 20 вересня
Епіляція та депіляція: 8-12, 14-15 вересня
Хірургічні операції: з 8 по 20 вересня
Лікування зубів: з 8 до 20 вересня
Астрологи наголошують, що в період Зростального Місяця (з 1 до 6 вересня і з 22 до 30 вересня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (7 вересня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.
