Полнолуние в сентябре 2025 года: когда будет и что значит для знаков Зодиака

7 сентября 2025 года произойдёт полное лунное затмение — так называемая «Кровавая Луна» — в знаке Рыб. Это событие высветит скрытые стороны жизни и может подтолкнуть к завершениям.

Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам первое осеннее полнолуние 2025 года и на что нужно обратить внимание в этот период.

Полнолуние 7 сентября 2025 — что принесёт «Кровавая Луна»

7 сентября 2025 года произойдёт полное лунное затмение — так называемая «Кровавая Луна» — в знаке Рыб. Это событие считается втрое мощнее обычного полнолуния, ведь оно не только высвечивает скрытые стороны нашей жизни, но и подталкивает к завершениям. Оппозиция с Солнцем в Деве создаёт напряжение между рациональностью и чувствами, между порядком и хаосом. В этот день особенно важно удержать баланс между практикой и мечтой, реальностью и воображением. Гармоничный аспект с Юпитером придаст ситуации оттенок надежды и духовного роста: там, где происходит завершение, тут же открывается новое пространство для возможностей.

Влияние на знаки зодиака

Наибольшее воздействие затмение окажет на мутабельные знаки — Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб.

Рыбы почувствуют сильный прилив интуиции и внутреннего прозрения — придётся встретиться с собственной правдой.

Девы могут пересмотреть отношения и честно поговорить о партнёрстве.

Близнецы будут освобождаться от иллюзий и находить уверенность в своих талантах.

Стрельцы получат возможность завершить старые истории и наметить новые горизонты.

Остальные знаки тоже почувствуют влияние: у Овнов на первый план выйдут вопросы дома и семьи, у Львов — финансы, у Скорпионов — раскрытие творческих ресурсов, у Водолеев — возвращение к повседневным делам, но с новым смыслом.

Как прожить это полнолуние

Энергия затмения может быть напряжённой: бессонница, эмоциональные всплески и откровенные разговоры вполне вероятны. Чтобы гармонизировать себя, полезно посвятить вечер практикам очищения: медитации, записи мыслей в дневник, простому ритуалу отпускания — например, написать тревоги на бумаге и сжечь её. Это время не для поспешных решений, а для честности с собой. Слушайте интуицию, фиксируйте новые идеи и будьте готовы к изменениям — они могут стать началом важного пути.

