Повний місяць у вересні 2025 року: коли буде і що означає для знаків Зодіаку

7 вересня 2025 року відбудеться повне місячне затемнення — так званий "Кривавий Місяць" — у знаку Риб.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам перший осінній повний місяць 2025 року і на що потрібно звернути увагу в цей період.

Повний місяць 7 вересня 2025 року — що принесе "Кривавий Місяць"

7 вересня 2025 року відбудеться повне місячне затемнення — так званий "Кривавий Місяць" — у знаку Риб. Ця подія вважається втричі потужнішою за звичайний повний Місяць, адже вона не тільки висвічує приховані сторони нашого життя, а й підштовхує до завершень. Опозиція із Сонцем у Діві створює напругу між раціональністю та почуттями, між порядком і хаосом. Цього дня особливо важливо утримати баланс між практикою і мрією, реальністю та уявою. Гармонійний аспект із Юпітером додасть ситуації відтінку надії і духовного зростання: там, де відбувається завершення, тут же відкривається новий простір для можливостей.

Вплив на знаки зодіаку

Найбільший вплив затемнення матиме на мутабельні знаки — Близнюків, Дів, Стрільців і Риб.

Риби відчують сильний приплив інтуїції та внутрішнього прозріння — доведеться зустрітися з власною правдою.

Діви можуть переглянути стосунки і чесно поговорити про партнерство.

Близнюки звільнятимуться від ілюзій і знаходитимуть упевненість у своїх талантах.

Стрільці отримають можливість завершити старі історії та намітити нові горизонти.

Решта знаків теж відчують вплив: у Овнів на перший план вийдуть питання дому та сім'ї, у Левів — фінанси, у Скорпіонів — розкриття творчих ресурсів, у Водоліїв — повернення до повсякденних справ, але з новим змістом.

Як прожити цей повний місяць

Енергія затемнення може бути напруженою: безсоння, емоційні сплески та відверті розмови цілком імовірні. Щоб гармонізувати себе, корисно присвятити вечір практикам очищення: медитації, запису думок у щоденник, простому ритуалу відпускання — наприклад, написати тривоги на папері та спалити його. Це час не для поспішних рішень, а для чесності з собою. Слухайте інтуїцію, фіксуйте нові ідеї та будьте готові до змін — вони можуть стати початком важливого шляху.

