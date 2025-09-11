Коридор затмений с 7 по 21 сентября 2025 года: что сейчас нельзя делать

Именно сейчас происходит коридор затмений — период мощных перемен, неожиданных событий и кармических развязок, который повлияет на эмоции, планы и отношения.

Астролог Анжела Перл рассказала, когда что означает текущий коридор затмений, чего нам ожидать и что можно и нельзя делать в этот период.

Коридор затмений с 7 по 21 сентября 2025 года: что это значит

С 7 по 21 сентября мы живем в коридоре затмений — особом астрологическом времени, когда события приобретают ускоренный ритм и словно окрашиваются в более глубокие тона. В этот раз энергии особенно выразительны, ведь 7 сентября произошло лунное затмение в Рыбах, а 21 сентября нас ждет солнечное затмение в Деве.

Лунное затмение в Рыбах открыло этот период мягкой, но непростой энергией. Рыбы всегда связаны с завершением циклов, интуицией, тонкими переживаниями. В эти дни многие могли почувствовать повышенную чувствительность, яркие сны или внезапное желание отпустить то, что давно тянуло назад. Это время очищения и обнуления на эмоциональном уровне: все скрытое выходит наружу, чтобы мы могли честно взглянуть на свои истинные чувства.

Солнечное затмение в Деве 21 сентября станет своего рода продолжением этого процесса, но уже в практической плоскости. Дева отвечает за порядок, здоровье, повседневные привычки. Если Рыбы показывали нам, от чего пора избавиться в душе, то Дева поможет понять, что стоит перестроить в реальной жизни: от режима дня и рабочих процессов до заботы о теле. Это затмение словно приглашает к наведению порядка, к созданию новых, более здоровых и устойчивых систем.

В целом весь коридор затмений — это мост между внутренним и внешним. Сначала мы освобождаемся от старых эмоциональных нагрузок, а затем учимся строить более гармоничное пространство вокруг себя. Главное сейчас — не торопиться, наблюдать, фиксировать свои открытия и не принимать решений на эмоциях. После выхода из коридора многое станет яснее, а направления — определеннее.

Что полезно делать в этот период:

прислушиваться к интуиции и записывать возникающие идеи или сны;

завершать старые дела, от которых давно пора избавиться;

уделять внимание телу: соблюдать режим сна, пить больше воды, облегчать питание;

очищать пространство — наводить порядок в доме и в мыслях;

использовать медитации и дыхательные практики для стабилизации внутреннего состояния.

Чего лучше избегать:

начинать новые проекты или заключать серьезные договоренности — они могут позже потребовать пересмотра;

действовать на эмоциях и принимать импульсивные решения;

втягиваться в конфликты и драматичные ситуации — сейчас они усиливаются и кажутся масштабнее;

перегружать себя делами, особенно если организм требует паузы.

