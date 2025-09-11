Коридор затемнень із 7 до 21 вересня 2025 року: що зараз не можна робити

Саме зараз відбувається коридор затемнень — період потужних змін, несподіваних подій і кармічних розв'язок, який вплине на емоції, плани та стосунки.

Related video

Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли що означає поточний коридор затемнень, на що нам очікувати і що можна і не можна робити в цей період.

Коридор затемнень із 7 по 21 вересня 2025 року: що це означає

З 7 по 21 вересня ми живемо в коридорі затемнень — особливому астрологічному часі, коли події набувають прискореного ритму і немов забарвлюються в глибші тони. Цього разу енергії особливо виразні, адже 7 вересня відбулося місячне затемнення в Рибах, а 21 вересня на нас чекає сонячне затемнення в Діві.

Місячне затемнення в Рибах відкрило цей період м'якою, але непростою енергією. Риби завжди пов'язані із завершенням циклів, інтуїцією, тонкими переживаннями. У ці дні багато хто міг відчути підвищену чутливість, яскраві сни або раптове бажання відпустити те, що давно тягнуло назад. Це час очищення й обнулення на емоційному рівні: все приховане виходить назовні, щоб ми могли чесно поглянути на свої справжні почуття.

Сонячне затемнення в Діві 21 вересня стане своєрідним продовженням цього процесу, але вже в практичній площині. Діва відповідає за порядок, здоров'я, повсякденні звички. Якщо Риби показували нам, чого час позбутися в душі, то Діва допоможе зрозуміти, що варто перебудувати в реальному житті: від режиму дня і робочих процесів до турботи про тіло. Це затемнення немов запрошує до наведення порядку, до створення нових, більш здорових і стійких систем.

Загалом весь коридор затемнень — це міст між внутрішнім і зовнішнім. Спочатку ми звільняємося від старих емоційних навантажень, а потім вчимося будувати більш гармонійний простір навколо себе. Головне зараз — не поспішати, спостерігати, фіксувати свої відкриття і не приймати рішень на емоціях. Після виходу з коридору багато що стане зрозумілішим, а напрямки — визначенішими.

Що корисно робити в цей період:

прислухатися до інтуїції та записувати ідеї, що виникають, або сни;

завершувати старі справи, яких давно пора позбутися;

приділяти увагу тілу: дотримуватися режиму сну, пити більше води, полегшувати харчування;

очищати простір — наводити лад у домі та в думках;

використовувати медитації та дихальні практики для стабілізації внутрішнього стану.

Чого краще уникати:

починати нові проєкти або укладати серйозні домовленості — вони можуть пізніше потребувати перегляду;

діяти на емоціях і приймати імпульсивні рішення;

втягуватися в конфлікти і драматичні ситуації — зараз вони посилюються і здаються масштабнішими;

перевантажувати себе справами, особливо якщо організм вимагає паузи.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими восени 2025 року.