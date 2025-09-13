Календарь красоты на вторую половину сентября 2025 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. Во второй половине сентября будет много удачных дат для ухода за собой.

Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине сентября 2025 года.

Фазы Луны во в сентябре 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 6 сентября и с 22 по 30 сентября;

Полнолуние — 7 сентября;

Убывающая Луна — с 8 по 20 сентября;

Молодая Луна — 21 сентября.

Лунный календарь красоты на вторую половину сентября 2025 года:

Стрижка и окрашивания волос: 25-30 сентября

Маникюр и педикюр: 18, 25, 26-30 сентября

Похудение: до 20 сентября

Удаление пигментных пятен, бородавок: до 20 сентября

Эпиляция и депиляция: 15 сентября

Хирургические операции: до 20 сентября

Лечение зубов: до 20 сентября

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (с 22 по 30 сентября) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны.

Общие правила выбора даты ухода за собой по лунному календарю

Растущая Луна (от Новолуния до Полнолуния) — благоприятное время для всего, что нужно «нарастить» или усилить. Процедуры по укреплению волос и ногтей, восстановлению кожи и курсы ухода дают лучший результат.

Убывающая Луна (от Полнолуния до Новолуния) — оптимальный период для очищающих процедур: детокс, пилинг, удаление лишнего, эпиляция. Всё, от чего вы хотите избавиться, уходит легче.

Новолуние — время обновления. В эти дни стоит планировать лёгкий уход, массажи для восстановления сил, но не радикальные эксперименты с внешностью.

Полнолуние — организм чувствителен. Астрологи советуют избегать тяжёлых процедур, окрашиваний и хирургических вмешательств, так как тело реагирует острее, чем обычно.

