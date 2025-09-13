Календар краси на другу половину вересня 2025 року: коли робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У другій половині вересня буде багато вдалих дат для догляду за собою.

Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в другій половині вересня 2025 року.

Фази Місяця у вересні 2025 року

Місяць, що зростає, — з 1 по 6 вересня і з 22 по 30 вересня;

Повний Місяць — 7 вересня;

Місяць, що спадає, — з 8 по 20 вересня;

Молодий Місяць — 21 вересня.

Місячний календар краси на другу половину вересня 2025 року:

Стрижка та фарбування волосся: 25-30 вересня

Манікюр і педикюр: 18, 25, 26-30 вересня

Схуднення: до 20 вересня

Видалення пігментних плям, бородавок: до 20 вересня

Епіляція та депіляція: 15 вересня

Хірургічні операції: до 20 вересня

Лікування зубів: до 20 вересня

Астрологи підкреслюють, що в період Місяця, що зростає (з 22 до 30 вересня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни.

Загальні правила вибору дати догляду за собою за місячним календарем

Зростаючий Місяць (від Молодика до Повного Місяця) — сприятливий час для всього, що потрібно "наростити" або посилити. Процедури зі зміцнення волосся і нігтів, відновлення шкіри та курси догляду дають найкращий результат.

Місяць, що спадає (від повного Місяця до молодого Місяця) — оптимальний період для очищувальних процедур: детокс, пілінг, видалення зайвого, епіляція. Усе, чого ви хочете позбутися, йде легше.

Молодик — час оновлення. У ці дні варто планувати легкий догляд, масажі для відновлення сил, але не радикальні експерименти із зовнішністю.

Повний місяць — організм чутливий. Астрологи радять уникати важких процедур, фарбувань і хірургічних втручань, оскільки тіло реагує гостріше, ніж зазвичай.

