Календар краси на другу половину вересня 2025 року: коли робити процедури
Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У другій половині вересня буде багато вдалих дат для догляду за собою.
Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в другій половині вересня 2025 року.
Фази Місяця у вересні 2025 року
- Місяць, що зростає, — з 1 по 6 вересня і з 22 по 30 вересня;
- Повний Місяць — 7 вересня;
- Місяць, що спадає, — з 8 по 20 вересня;
- Молодий Місяць — 21 вересня.
Місячний календар краси на другу половину вересня 2025 року:
Стрижка та фарбування волосся: 25-30 вересня
Манікюр і педикюр: 18, 25, 26-30 вересня
Схуднення: до 20 вересня
Видалення пігментних плям, бородавок: до 20 вересня
Епіляція та депіляція: 15 вересня
Хірургічні операції: до 20 вересня
Лікування зубів: до 20 вересня
Астрологи підкреслюють, що в період Місяця, що зростає (з 22 до 30 вересня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни.
Загальні правила вибору дати догляду за собою за місячним календарем
- Зростаючий Місяць (від Молодика до Повного Місяця) — сприятливий час для всього, що потрібно "наростити" або посилити. Процедури зі зміцнення волосся і нігтів, відновлення шкіри та курси догляду дають найкращий результат.
- Місяць, що спадає (від повного Місяця до молодого Місяця) — оптимальний період для очищувальних процедур: детокс, пілінг, видалення зайвого, епіляція. Усе, чого ви хочете позбутися, йде легше.
- Молодик — час оновлення. У ці дні варто планувати легкий догляд, масажі для відновлення сил, але не радикальні експерименти із зовнішністю.
- Повний місяць — організм чутливий. Астрологи радять уникати важких процедур, фарбувань і хірургічних втручань, оскільки тіло реагує гостріше, ніж зазвичай.
