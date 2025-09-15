Поддержите нас UA
Стиль жизни

Календарь магнитных бурь: ученые предупредили о высокой активности Солнца (инфографика)

Ученые зафиксировали историческое полярное или северное сияние 11 мая 2024 года
Яркие и массовые полярные сияния являются видимыми проявлениями магнитных бурь | Фото: NASA

Магнитная буря сегодня достигает среднего уровня, однако уже в ближайшее время ожидается высокая активность Солнца. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, но некоторые хитрости могут помочь защититься от воздействия.

Магнитные бури — это вспышки на Солнце, которые выбрасывают в космос энергию. Достигая магнитного поля Земли, она может влиять на самочувствие метеозависимых людей. Данные Meteoagent свидетельствуют о том, что в ближайшие дни геомагнитная активность будет повышаться.

Магнитная буря сегодня

15 августа K-индекс составляет 4,7. Это считается средней геомагнитной активностью — формально бури еще нет, но уровень уже почти достигает предела.

Ученые прогнозируют магнитные бури 15 и 16 сентября
График активности солнца в ближайшие дни
Фото: Скриншот

Календарь магнитных бурь

Следующая магнитная буря, по прогнозу ученых, состоится уже 16 сентября. Во вторник K-индекс будет достигать 5,3. Такие показатели считаются уже высокими.

Как свидетельствует график солнечной активности, 11-13 сентября в основном была спокойная обстановка. Однако 14-15 сентября индекс резко повысился, что свидетельствует о геомагнитной буре.

Календарь магнитных бурь свидетельствует о повышении активности Солнца
16 сентября активность Солнца достигнет высокого уровня
Фото: Meteoagent

Как защититься от магнитной бури

В медицинском центре "Доктор Царук" объяснили, что особенно чувствительными к магнитным бурям являются:

  • люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • гипертоники и гипотоники;
  • люди пожилого возраста;
  • беременные женщины;
  • люди с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

В период высокой активности Солнца они могут испытывать:

  • головную боль и головокружение;
  • слабость, усталость, сонливость;
  • изменения артериального давления;
  • аритмию;
  • эмоциональную нестабильность, раздражительность;
  • нарушение концентрации внимания;
  • тревожность, апатию или даже депрессивные состояния.

Медики советуют во время магнитной бури:

  • измерять давление и принимать назначенные лекарства, особенно кардиопрепараты;
  • пить больше воды, избегать "тяжелой" пищи, кофе и алкоголя;
  • обеспечить для себя полноценный сон и отдых, избегать перегрузок — и физических, и умственных;
  • практиковать дыхательные упражнения, медитацию или йогу;
  • принимать теплые ванны с успокаивающими травами (ромашка, лаванда).

Профилактикой для метеозависимых людей является:

  • укрепление иммунитета — сбалансированное питание, витамины, физическая активность;
  • контроль сердца и сосудов — регулярные профилактические осмотры;
  • избежание стрессов — практикование техник расслабления;
  • режим сна — засыпание и пробуждение в одно и то же время.

