Календарь магнитных бурь: ученые предупредили о высокой активности Солнца (инфографика)

Магнитная буря сегодня достигает среднего уровня, однако уже в ближайшее время ожидается высокая активность Солнца. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, но некоторые хитрости могут помочь защититься от воздействия.

Магнитные бури — это вспышки на Солнце, которые выбрасывают в космос энергию. Достигая магнитного поля Земли, она может влиять на самочувствие метеозависимых людей. Данные Meteoagent свидетельствуют о том, что в ближайшие дни геомагнитная активность будет повышаться.

Магнитная буря сегодня

15 августа K-индекс составляет 4,7. Это считается средней геомагнитной активностью — формально бури еще нет, но уровень уже почти достигает предела.

График активности солнца в ближайшие дни Фото: Скриншот

Календарь магнитных бурь

Следующая магнитная буря, по прогнозу ученых, состоится уже 16 сентября. Во вторник K-индекс будет достигать 5,3. Такие показатели считаются уже высокими.

Как свидетельствует график солнечной активности, 11-13 сентября в основном была спокойная обстановка. Однако 14-15 сентября индекс резко повысился, что свидетельствует о геомагнитной буре.

16 сентября активность Солнца достигнет высокого уровня Фото: Meteoagent

Как защититься от магнитной бури

В медицинском центре "Доктор Царук" объяснили, что особенно чувствительными к магнитным бурям являются:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

гипертоники и гипотоники;

люди пожилого возраста;

беременные женщины;

люди с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

В период высокой активности Солнца они могут испытывать:

головную боль и головокружение;

слабость, усталость, сонливость;

изменения артериального давления;

аритмию;

эмоциональную нестабильность, раздражительность;

нарушение концентрации внимания;

тревожность, апатию или даже депрессивные состояния.

Медики советуют во время магнитной бури:

измерять давление и принимать назначенные лекарства, особенно кардиопрепараты;

пить больше воды, избегать "тяжелой" пищи, кофе и алкоголя;

обеспечить для себя полноценный сон и отдых, избегать перегрузок — и физических, и умственных;

практиковать дыхательные упражнения, медитацию или йогу;

принимать теплые ванны с успокаивающими травами (ромашка, лаванда).

Профилактикой для метеозависимых людей является:

укрепление иммунитета — сбалансированное питание, витамины, физическая активность;

контроль сердца и сосудов — регулярные профилактические осмотры;

избежание стрессов — практикование техник расслабления;

режим сна — засыпание и пробуждение в одно и то же время.

