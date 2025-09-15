Календарь магнитных бурь: ученые предупредили о высокой активности Солнца (инфографика)
Магнитная буря сегодня достигает среднего уровня, однако уже в ближайшее время ожидается высокая активность Солнца. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, но некоторые хитрости могут помочь защититься от воздействия.
Магнитные бури — это вспышки на Солнце, которые выбрасывают в космос энергию. Достигая магнитного поля Земли, она может влиять на самочувствие метеозависимых людей. Данные Meteoagent свидетельствуют о том, что в ближайшие дни геомагнитная активность будет повышаться.
Магнитная буря сегодня
15 августа K-индекс составляет 4,7. Это считается средней геомагнитной активностью — формально бури еще нет, но уровень уже почти достигает предела.
Календарь магнитных бурь
Следующая магнитная буря, по прогнозу ученых, состоится уже 16 сентября. Во вторник K-индекс будет достигать 5,3. Такие показатели считаются уже высокими.
Как свидетельствует график солнечной активности, 11-13 сентября в основном была спокойная обстановка. Однако 14-15 сентября индекс резко повысился, что свидетельствует о геомагнитной буре.
Как защититься от магнитной бури
В медицинском центре "Доктор Царук" объяснили, что особенно чувствительными к магнитным бурям являются:
- люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- гипертоники и гипотоники;
- люди пожилого возраста;
- беременные женщины;
- люди с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.
В период высокой активности Солнца они могут испытывать:
- головную боль и головокружение;
- слабость, усталость, сонливость;
- изменения артериального давления;
- аритмию;
- эмоциональную нестабильность, раздражительность;
- нарушение концентрации внимания;
- тревожность, апатию или даже депрессивные состояния.
Медики советуют во время магнитной бури:
- измерять давление и принимать назначенные лекарства, особенно кардиопрепараты;
- пить больше воды, избегать "тяжелой" пищи, кофе и алкоголя;
- обеспечить для себя полноценный сон и отдых, избегать перегрузок — и физических, и умственных;
- практиковать дыхательные упражнения, медитацию или йогу;
- принимать теплые ванны с успокаивающими травами (ромашка, лаванда).
Профилактикой для метеозависимых людей является:
- укрепление иммунитета — сбалансированное питание, витамины, физическая активность;
- контроль сердца и сосудов — регулярные профилактические осмотры;
- избежание стрессов — практикование техник расслабления;
- режим сна — засыпание и пробуждение в одно и то же время.
