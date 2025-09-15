Календар магнітних бур: науковці попередили про високу активність Сонця (інфографіка)

Магнітна буря сьогодні сягає середнього рівня, однак вже найближчим часом очікується висока активність Сонця. Метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття, але деякі хитрощі можуть допомогти захиститись від впливу.

Магнітні бурі — це спалахи на Сонці, які викидають у космос енергію. Досягаючи магнітного поля Землі, вона може впливати на самопочуття метеозалежних людей. Дані Meteoagent свідчать про, що найближчими днями геомагнітна активність буде підвищуватись.

Магнітна буря сьогодні

15 серпня K-індекс становить 4,7. Це вважається середньою геомагнітною активністю — формально бурі ще немає, але рівень вже майже досягає межі.

Графік активності сонця у найближчі дні Фото: Скриншот

Календар магнітних бур

Наступна магнітна буря, за прогнозом науковців, відбудеться вже 16 вересня. У вівторок K-індекс сягатиме 5,3. Такі показники вважаються вже високими.

Як свідчить графік сонячної активності, 11-13 вересня в основному була спокійна обстановка. Однак 14-15 вересня індекс різко підвищився, що свідчить про геомагнітну бурю.

16 вересня активність Сонця досягне високого рівня Фото: Meteoagent

Як захиститися від магнітної бурі

В медичному центрі "Доктор Царук" пояснили, що особливо чутливими до магнітних бур є:

люди із серцево-судинними захворюваннями;

гіпертоніки та гіпотоніки;

люди похилого віку;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями або ослабленим імунітетом.

В період високої активності Сонця вони можуть відчувати:

головний біль і запаморочення;

слабкість, втому, сонливість;

зміни артеріального тиску;

аритмію;

емоційну нестабільність, дратівливість;

порушення концентрації уваги;

тривожність, апатію або навіть депресивні стани.

Медики радять під час магнітної бурі:

вимірювати тиск і приймати призначені ліки, особливо кардіопрепарати;

пити більше води, уникати "важкої" їжі, кави й алкоголю;

забезпечити для себе повноцінний сон і відпочинок, уникати перевантажень — і фізичних, і розумових;

практикувати дихальні вправи, медитацію або йогу;

приймати теплі ванни із заспокійливими травами (ромашка, лаванда).

Профілактикою для метеозалежних людей є:

зміцнення імунітету — збалансоване харчування, вітаміни, фізична активність;

контроль серця й судин — регулярні профілактичні огляди;

уникнення стресів — практикування технік розслаблення;

режим сну — засипання й пробудження в один і той самий час.

