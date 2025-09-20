Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 22 по 28 сентября 2025 года

Любовная сфера наполнится страстью и драмой. В паре могут вспыхнуть эмоции, но примирение будет сладким. Хорошее время для разговоров о будущем.

Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 22 по 28 сентября 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.

Овен

Неделя обещает страстные эмоции. В отношениях это добавит искры, а одинокие Овны могут встретить человека, который сразу зацепит.

Телец

Захочется надёжности и тепла. Партнёр оценит вашу заботу, а свободные Тельцы могут неожиданно обратить внимание на того, кто давно рядом.

Близнецы

Флирт станет главным инструментом. В паре это оживит общение, а одиноким Близнецам даст новые знакомства. Главное — не разбрасываться обещаниями.

Рак

В отношениях будет больше доверия. Сейчас важно не замыкаться в себе, а делиться чувствами. Одинокие Раки получат шанс на откровенный разговор с интересным человеком.

Лев

Любовная сфера наполнится страстью и драмой. В паре могут вспыхнуть эмоции, но примирение будет сладким. Одинокие Львы привлекут внимание своей харизмой.

Дева

Неделя дарит мягкость и спокойствие. В паре — больше нежности и поддержки, а свободным Девам стоит присмотреться к знакомым: симпатия может быть ближе, чем вы думаете.

Весы

Отношения будут требовать честности и баланса. Важно говорить прямо и не скрывать эмоции. Одиноким Весам стоит искать любовь там, где обычно не ищут.

Скорпион

Ваши чувства будут бурными и сильными. В паре это сделает отношения глубже, а свободным Скорпионам принесёт яркое и почти роковое знакомство.

Стрелец

Любовная неделя пройдёт под знаком новых открытий. Партнёру понравится ваша инициатива, а одинокие Стрельцы могут встретить человека из другой среды или города.

Козерог

Отношения станут более серьёзными и устойчивыми. Хорошее время для разговоров о будущем. Одинокие Козероги могут услышать признание, которое их удивит.

Водолей

Неделя принесёт романтические неожиданности. Партнёр может удивить вас приятным жестом. Свободным Водолеям стоит быть открытыми к флирту — симпатия может появиться внезапно.

Рыбы

Вы будете особенно чувствительны и романтичны. В паре это усилит привязанность, а одиноким Рыбам поможет заметить тонкие намёки на внимание со стороны.

