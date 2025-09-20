Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 22 по 28 вересня 2025 року

Любовна сфера наповниться пристрастю і драмою. У парі можуть спалахнути емоції, але примирення буде солодким. Гарний час для розмов про майбутнє.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 22 до 28 вересня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Тиждень обіцяє пристрасні емоції. У стосунках це додасть іскри, а самотні Овни можуть зустріти людину, яка одразу зачепить.

Телець

Захочеться надійності й тепла. Партнер оцінить вашу турботу, а вільні Тельці можуть несподівано звернути увагу на того, хто давно поруч.

Близнюки

Флірт стане головним інструментом. У парі це пожвавить спілкування, а самотнім Близнюкам дасть нові знайомства. Головне — не розкидатися обіцянками.

Рак

У стосунках буде більше довіри. Зараз важливо не замикатися в собі, а ділитися почуттями. Самотні Раки отримають шанс на відверту розмову з цікавою людиною.

Лев

Любовна сфера наповниться пристрастю і драмою. У парі можуть спалахнути емоції, але примирення буде солодким. Самотні Леви привернуть увагу своєю харизмою.

Діва

Тиждень дарує м'якість і спокій. У парі — більше ніжності та підтримки, а вільним Дівам варто придивитися до знайомих: симпатія може бути ближчою, ніж ви думаєте.

Терези

Стосунки вимагатимуть чесності та балансу. Важливо говорити прямо і не приховувати емоції. Самотнім Терезам варто шукати кохання там, де зазвичай не шукають.

Скорпіон

Ваші почуття будуть бурхливими і сильними. У парі це зробить стосунки глибшими, а вільним Скорпіонам принесе яскраве і майже фатальне знайомство.

Стрілець

Любовний тиждень пройде під знаком нових відкриттів. Партнеру сподобається ваша ініціатива, а самотні Стрільці можуть зустріти людину з іншого середовища або міста.

Козеріг

Стосунки стануть серйознішими і стійкішими. Гарний час для розмов про майбутнє. Самотні Козероги можуть почути зізнання, яке їх здивує.

Водолій

Тиждень принесе романтичні несподіванки. Партнер може здивувати вас приємним жестом. Вільним Водоліям варто бути відкритими до флірту — симпатія може з'явитися раптово.

Риби

Ви будете особливо чутливі й романтичні. У парі це посилить прихильність, а самотнім Рибам допоможе помітити тонкі натяки на увагу з боку.

