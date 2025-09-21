Солнечное затмение 21 сентября 2025 года: что сегодня нельзя делать

21 сентября 2025 года произойдет солнечное затмение в Деве — время перемен, пересмотра привычек и внимательного отношения к здоровью. Узнайте, что сулит этот день и чего лучше избегать.

Сегодня произойдёт солнечное затмение в знаке Девы. Этот день станет важной астрологической точкой: события вокруг могут ощущаться как рубеж, когда прошлое окончательно теряет силу, а будущее ещё не определено. Чего ожидать от этого дня и что сегодня нельзя делать — рассказала астролог Анжела Перл.

Солнечное затмение 21 сентября 2025 года в Деве

В этот день нас ждёт частичное солнечное затмение. Оно начнётся около 17:29 по всемирному времени, достигнет максимума в 19:41 и завершится в 21:53. Наблюдать его смогут жители южной части Тихого океана, Новой Зеландии и некоторых районов Антарктиды. Астрологически затмение придётся на последние градусы Девы, что придаёт ему особую переходную силу — оно словно подводит итоги и открывает новый этап.

Что солнечное затмение нам сулит?

Затмения всегда считаются точками поворота, и это не станет исключением. Солнечный диск в Деве напоминает о важности порядка, здоровья и умения заботиться о себе. Многим захочется пересмотреть свои привычки, очистить пространство и выстроить более здоровый ритм жизни. Это время осознанности: можно заметить детали, которые раньше ускользали, и отпустить старые шаблоны поведения, действующие на автопилоте. В центре внимания окажется тело и его потребности — сон, питание, баланс нагрузки и отдыха. Затмение может также подсветить то, что пора завершить, чтобы освободить место для нового.

Что нельзя делать в этот день?

День затмения не подходит для резких шагов и серьёзных решений. Астрологи советуют не подписывать важных документов и не запускать крупные проекты — в это время легко упустить важные детали. Нежелательно также планировать операции или серьёзные вмешательства в здоровье. Лучше обойтись мягкой заботой о теле, без экстремальных нагрузок или жёстких ограничений. Важно следить за эмоциями: не действовать из страха или тревоги, а наблюдать за внутренними процессами и делать выводы.

Это затмение напоминает: перемены не всегда начинаются вовне. Иногда главное происходит внутри нас — в умении перестроить своё отношение, отпустить ненужное и бережно выстроить новые основы.

