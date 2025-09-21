Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року: що сьогодні не можна робити

21 вересня 2025 року відбудеться сонячне затемнення в Діві — час змін, перегляду звичок і уважного ставлення до здоров'я. Дізнайтеся, що обіцяє цей день і чого краще уникати.

Сьогодні відбудеться сонячне затемнення в знаку Діви. Цей день стане важливою астрологічною точкою: події навколо можуть відчуватися як рубіж, коли минуле остаточно втрачає силу, а майбутнє ще не визначено. Чого очікувати від цього дня і що сьогодні не можна робити — розповіла астролог Анжела Перл.

Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року в Діві

Цього дня на нас чекає часткове сонячне затемнення. Воно почнеться близько 17:29 за всесвітнім часом, досягне максимуму о 19:41 і завершиться о 21:53. Спостерігати його зможуть жителі південної частини Тихого океану, Нової Зеландії та деяких районів Антарктиди. Астрологічно затемнення припаде на останні градуси Діви, що надає йому особливої перехідної сили — воно немовби підбиває підсумки і відкриває новий етап.

Що сонячне затемнення нам обіцяє?

Затемнення завжди вважаються точками повороту, і це не стане винятком. Сонячний диск у Діві нагадує про важливість порядку, здоров'я і вміння піклуватися про себе. Багатьом захочеться переглянути свої звички, очистити простір і вибудувати більш здоровий ритм життя. Це час усвідомленості: можна помітити деталі, які раніше вислизали, і відпустити старі шаблони поведінки, що діють на автопілоті. У центрі уваги опиниться тіло і його потреби — сон, харчування, баланс навантаження і відпочинку. Затемнення може також підсвітити те, що пора завершити, щоб звільнити місце для нового.

Що не можна робити цього дня?

День затемнення не підходить для різких кроків і серйозних рішень. Астрологи радять не підписувати важливих документів і не запускати великі проєкти — у цей час легко упустити важливі деталі. Небажано також планувати операції або серйозні втручання у здоров'я. Краще обійтися м'якою турботою про тіло, без екстремальних навантажень або жорстких обмежень. Важливо стежити за емоціями: не діяти зі страху чи тривоги, а спостерігати за внутрішніми процесами і робити висновки.

Це затемнення нагадує: зміни не завжди починаються ззовні. Іноді головне відбувається всередині нас — в умінні перебудувати своє ставлення, відпустити непотрібне і дбайливо вибудувати нові основи.

