Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 22 по 28 сентября 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

Related video

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 22 по 28 сентября 2025 года.

Овен

Для Овнов эта неделя станет периодом ярких профессиональных возможностей. Там, где раньше приходилось прилагать усилия, обстоятельства наконец начнут складываться в вашу пользу. Может появиться шанс заявить о себе в новом проекте, получить похвалу от руководства или поддержку от людей, которые ранее были скептически настроены. Ваши идеи найдут отклик, и это придаст уверенности. Главное — не останавливаться на полпути и не бояться проявлять инициативу. Даже маленький шаг в сторону решительности принесет результат. Удача сейчас рядом, и стоит позволить себе действовать смело.

Близнецы

Близнецы получат шанс почувствовать вдохновение и силу в реализации своих планов. Неделя принесет хорошие возможности как для финансовых успехов, так и для самовыражения в творчестве. То, что казалось слишком смелым или труднодостижимым, вдруг станет вполне реальным. Ситуации будут складываться так, что вы сможете получить нужные ресурсы или поддержку. Материальные результаты не заставят себя ждать, но настоящая удача будет заключаться в ощущении внутренней свободы и радости от того, что вы двигаетесь в верном направлении. Используйте этот период, чтобы наконец воплотить то, о чем давно мечтали.

Стрелец

Стрельцы ощутят, что мир будто откликается на их слова и желания. На этой неделе вам будет особенно легко находить общий язык с людьми, будь то коллеги, друзья или новые знакомства. Это отличное время для переговоров, встреч и восстановления контактов, которые по каким-то причинам были потеряны. Атмосфера располагает к доверию и открытости, и именно через искреннее общение вы сможете обрести то, что давно искали. Будьте внимательны к мелочам: иногда случайная беседа может обернуться важной возможностью, а легкий разговор — началом значимого сотрудничества или теплых отношений.

Также Фокус писал любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 22 по 28 сентября 2025 года.