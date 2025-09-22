Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на неделе с 22 по 28 сентября 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 22-28 сентября стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

Для Тельцов неделя может оказаться немного напряжённой в финансовой сфере. Возможны неожиданные траты или ситуации, когда придётся срочно пересматривать бюджет. Не спешите принимать решения на эмоциях и не поддавайтесь импульсу «купить прямо сейчас». Важно сохранять холодную голову и планировать расходы. Лучше отложить крупные покупки или инвестиции на более спокойное время.

Дева

Для Дев это время может принести эмоциональную нестабильность. Малейшие недоразумения будут восприниматься слишком близко к сердцу, что создаст ощущение усталости и непонимания со стороны окружающих. Звёзды советуют больше отдыхать, заботиться о себе и не вовлекаться в чужие конфликты. Важно помнить: то, что сегодня кажется огромной проблемой, завтра потеряет свою силу.

Рыбы

Рыбам стоит быть внимательнее в рабочих вопросах. Неделя принесёт множество мелких задач, и из-за перегруженности можно упустить что-то важное. Старайтесь не брать на себя слишком много, иначе велик риск выгореть или допустить ошибки. Будьте осторожнее с обещаниями: сейчас лучше пообещать меньше, но выполнить идеально, чем пытаться угодить всем и сразу.

