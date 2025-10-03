Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 4-5 октября 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать перегрузки, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

Related video

Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 4-5 октября стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

Выходные могут оказаться для вас немного хаотичными. Намеченные планы рискуют поменяться в последний момент, и это способно вызвать раздражение. Старайтесь не тратить энергию на лишние переживания: лучше воспринимайте изменения как тренировку гибкости. Будьте осторожнее в разговорах — ваши слова могут прозвучать резче, чем вы ожидали, и задеть близких. Чтобы избежать недоразумений, попробуйте говорить мягче и внимательно слушать собеседника.

Весы

Для Весов эти дни могут оказаться эмоционально насыщенными и даже слегка утомительными. Возможны ситуации, где придется выбирать между "хочу" и "надо". Такое внутреннее колебание способно испортить настроение. Звезды советуют расставить приоритеты заранее и не браться за все сразу. Финансовая сфера тоже требует аккуратности: импульсивные траты сейчас не принесут радости, а скорее — чувство сожаления. Постарайтесь оставить место для тишины и отдыха, чтобы восстановить баланс.

Козерог

Для Козерогов эти выходные могут стать временем, когда эмоции берут верх. Вы можете почувствовать легкую обиду или разочарование из-за мелочей, которые в обычные дни не имели бы значения. Важно не закрываться в себе и не уходить в мир фантазий — реальность тоже нуждается в вашем внимании. Будьте осторожнее в делах, связанных с документами или организацией поездок: велика вероятность забыть важную деталь. Лучше перепроверить все дважды, чем потом возвращаться к исправлению ошибок.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет 4-5 октября 2025 года.