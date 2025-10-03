Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на вихідних 4-5 жовтня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких ці вихідні можуть стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати перевантаження, а також бути уважнішими до свого емоційного стану.

Ці вихідні можуть стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 4-5 жовтня варто бути обережнішим і в чому саме.

Телець

Вихідні можуть виявитися для вас трохи хаотичними. Намічені плани ризикують змінитися в останній момент, і це здатне викликати роздратування. Намагайтеся не витрачати енергію на зайві переживання: краще сприймайте зміни як тренування гнучкості. Будьте обережнішими в розмовах — ваші слова можуть прозвучати різкіше, ніж ви очікували, і зачепити близьких. Щоб уникнути непорозумінь, спробуйте говорити м'якше й уважно слухати співрозмовника.

Терези

Для Терезів ці дні можуть виявитися емоційно насиченими і навіть злегка виснажливими. Можливі ситуації, де доведеться вибирати між "хочу" і "треба". Таке внутрішнє коливання здатне зіпсувати настрій. Зірки радять розставити пріоритети заздалегідь і не братися за все одразу. Фінансова сфера теж вимагає акуратності: імпульсивні витрати зараз не принесуть радості, а скоріше — почуття жалю. Постарайтеся залишити місце для тиші та відпочинку, щоб відновити баланс.

Козеріг

Для Козерогів ці вихідні можуть стати часом, коли емоції беруть гору. Ви можете відчути легку образу або розчарування через дрібниці, які у звичайні дні не мали б значення. Важливо не замикатися в собі і не йти у світ фантазій — реальність теж потребує вашої уваги. Будьте обережнішими у справах, пов'язаних із документами або організацією поїздок: велика ймовірність забути важливу деталь. Краще перевірити все двічі, ніж потім повертатися до виправлення помилок.

