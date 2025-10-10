Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 11-12 октября 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных —11-12 октября — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 11-12 октября 2025 года.

Весы

Выходные для Весов станут настоящей сценой, где вы снова почувствуете себя главным героем. Вселенная подбрасывает вам моменты, когда можно блеснуть — будь то вечеринка, встреча с друзьями или случайный разговор с незнакомцем, который быстро перестанет быть случайным. Атмосфера вокруг наполнена теплом и флиртом, и если вы решите сделать первый шаг — вас ждет приятный ответ. В любви возможен поворот, который растопит даже старые обиды. А тем, кто давно хотел помириться или признаться в чувствах, стоит действовать именно сейчас: звезды обещают, что искренность будет вознаграждена.

Лев

Львы наконец смогут выдохнуть — неделя была непростой, но выходные вернут вам легкость и уверенность. Энергия гармонии буквально окутывает вас, помогая почувствовать себя в ладу с собой и миром. Это идеальное время для творчества, прогулок, вдохновения и душевных разговоров. Кто-то из вашего окружения напомнит, как приятно просто быть рядом без слов — и это станет вашим лучшим моментом уик-энда. Возможна спонтанная встреча, которая подарит искру и захочет остаться в вашей жизни надолго. А еще — не игнорируйте интуицию: именно она подскажет, где скрывается ваш источник радости.

Козерог

Козероги проведут эти выходные под знаком заслуженных наград. Вы долго шли к цели — и теперь появятся первые ощутимые результаты, будь то похвала начальства, удачная сделка или даже случайный разговор, открывающий новые перспективы. Финансовая удача тоже не обойдет вас стороной: возможен неожиданный бонус, приятный подарок или выгодное предложение. Но не стоит замыкаться только на делах — расслабьтесь, встретьтесь с теми, кто вдохновляет вас быть лучше. В такие дни судьба любит тех, кто умеет радоваться даже мелочам — и именно это настроение притянет к вам еще больше успеха.

