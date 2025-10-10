Щасливчики вихідних: три знаки Зодіаку, яким пощастить 11-12 жовтня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які цими вихідними — 11-12 жовтня — відчують позитивні емоції і отримають масу приємних вражень від цього вікенду.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить на цих вихідних — 11-12 жовтня 2025 року.

Терези

Вихідні для Терезів стануть справжньою сценою, де ви знову відчуєте себе головним героєм. Всесвіт підкидає вам моменти, коли можна блиснути — чи то вечірка, чи то зустріч із друзями, чи то випадкова розмова з незнайомцем, яка швидко перестане бути випадковою. Атмосфера навколо наповнена теплом і фліртом, і якщо ви вирішите зробити перший крок — на вас чекає приємна відповідь. У коханні можливий поворот, який розтопить навіть старі образи. А тим, хто давно хотів помиритися або зізнатися в почуттях, варто діяти саме зараз: зірки обіцяють, що щирість буде винагороджена.

Лев

Леви нарешті зможуть видихнути — тиждень був непростим, але вихідні повернуть вам легкість і впевненість. Енергія гармонії буквально огортає вас, допомагаючи відчути себе в злагоді з собою і світом. Це ідеальний час для творчості, прогулянок, натхнення і душевних розмов. Хтось із вашого оточення нагадає, як приємно просто бути поруч без слів — і це стане вашим найкращим моментом вікенду. Можлива спонтанна зустріч, яка подарує іскру і захоче залишитися у вашому житті надовго. А ще — не ігноруйте інтуїцію: саме вона підкаже, де ховається ваше джерело радості.

Козеріг

Козероги проведуть ці вихідні під знаком заслужених нагород. Ви довго йшли до мети — і тепер з'являться перші відчутні результати, чи то похвала начальства, чи то вдала угода, чи то навіть випадкова розмова, що відкриває нові перспективи. Фінансова удача теж не обійде вас стороною: можливий несподіваний бонус, приємний подарунок або вигідна пропозиція. Але не варто замикатися тільки на справах — розслабтеся, зустріньтеся з тими, хто надихає вас бути кращими. У такі дні доля любить тих, хто вміє радіти навіть дрібницям — і саме цей настрій притягне до вас ще більше успіху.

