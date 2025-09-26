Щасливчики жовтня: три знаки Зодіаку, яким пощастить наступного місяця

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким у жовтні 2025 року варто очікувати успіхів у різних сферах життя. Можливе кар'єрне зростання, зміцнення стосунків і захопливі подорожі.

Майбутній місяць може стати вдалим періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, хто в жовтні 2025 року почуватиметься справжнім щасливчиком.

Телець

У жовтні у вас відкривається надзвичайне "вікно можливостей". Перша половина місяця сприятлива для нових знайомств і розширення кола спілкування — саме зараз ви можете зустріти людей, які відіграють важливу роль у майбутньому. У другій половині жовтня удача проявиться у справах: розпочаті проєкти почнуть приносити перші плоди, а ваші ідеї отримають визнання. Головне — не боятися говорити вголос про свої плани.

Рак

Жовтень стане вашим місяцем гармонії та натхнення. Доля підкидатиме вам ситуації, де ви зможете проявити свої сильні сторони: дипломатичність, вміння знаходити компроміси і створювати навколо себе красу. Удача чекає в особистій сфері — можливі нові романтичні зустрічі або зміцнення вже наявних стосунків. Крім того, зірки обіцяють приємні подарунки від життя: від несподіваних компліментів до вигідних пропозицій.

Терези

Для вас жовтень — це час кар'єрних проривів. У середині місяця з'явиться шанс заявити про себе так, що це помітять потрібні люди. Можливі пропозиції про співпрацю або просування, на які ви давно чекали. Але удача проявиться не тільки в роботі: у фінансовій сфері ви зможете знайти нові джерела доходу або успішно завершити важливі угоди. А ближче до кінця місяця у вас з'явиться відчуття твердого ґрунту під ногами — те саме відчуття стабільності, яке ви цінуєте найбільше.

