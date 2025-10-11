Ретроградный Меркурий с 21 октября по 17 ноября 2025: чего ожидать в этот период

Уже скоро нас ждет ретроградный Меркурий в знаке Скорпиона и Стрельца. Это означает, что осенний ретроград затронет сразу две сферы — философскую и эмоциональную.

С конца октября до середины декабря Меркурий будет ретроградным — и не где-нибудь, а на переходе между Скорпионом и Стрельцом. Это сочетание делает период особенно насыщенным: сначала нас ждет — внутренняя тишина и разбор чувств, потом — переоценка идей, целей и смыслов. Астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать от этого периода.

Когда будет осенний Ретроградный Меркурий?

Ретроградный Меркурий начнется 21 октября и продлится до 17 декабря 2025 года. Основная ретроградная фаза пройдет с 9 по 29 ноября, когда планета будет двигаться вспять сначала в Стрельце, а затем вернется в Скорпиона. Это означает, что осенний ретроград затронет сразу две сферы — философскую и эмоциональную: сначала мы будем переосмысливать свои цели и идеалы, а ближе к концу ноября — нырнем в глубины чувств и скрытых мотивов. Полное завершение цикла произойдет в середине декабря, когда Меркурий выйдет из тени и вновь вернет ясность в мысли и слова.

Что значит этот Ретроградный Меркурий?

Меркурий отвечает за мышление, общение и восприятие информации. Когда он движется вспять, привычный поток логики сбивается — словно кто-то переворачивает страницы дневника не по порядку. Мы возвращаемся к старым разговорам, незавершенным проектам, утраченным контактам.

В Скорпионе Меркурий заставляет смотреть глубже. Все тайное становится очевидным: мотивы, эмоции, интуиция. Мы видим то, что раньше прятали — от других и от самих себя. Это время внутренней правды и психологического очищения.

А затем, переходя в Стрельца, он разворачивает взгляд наружу. Возникают вопросы: куда я иду? во что верю? соответствует ли мой путь тому, что я чувствую? Здесь начинается переосмысление мировоззрения — философский апгрейд, но не через книги, а через опыт.

Чего ожидать?

Этот ретроград может затронуть темы доверия, откровенности и планов на будущее. Могут всплывать люди из прошлого — не обязательно для возврата, иногда просто чтобы поставить точку. Возможны задержки в поездках, путаница в документах, сбои техники — классика Меркурия, но с оттенком Скорпиона: все происходит не случайно, а для того, чтобы показать, где вы теряете контроль или прячетесь от правды.

Середина ноября — особенно сильное время для инсайтов: Меркурий соединится с Солнцем, и в этой точке часто приходит озарение.

Лучшее, что можно сделать, — не спешить. Наблюдать, анализировать, дописывать, исправлять. Старые идеи могут ожить в новом виде, а понимание — прийти не через логику, а через тишину. Ретроградный Меркурий в Скорпионе и Стрельце — это не поломка, а настройка. Мир просто просит вас слушать внимательнее — и себя, и других.

