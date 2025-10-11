Ретроградний Меркурій із 21 жовтня до 17 листопада 2025 року: чого очікувати в цей період

Уже скоро на нас чекає ретроградний Меркурій у знаку Скорпіона і Стрільця. Це означає, що осінній ретроград торкнеться одразу двох сфер — філософської та емоційної.

З кінця жовтня до середини грудня Меркурій буде ретроградним — і не де-небудь, а на переході між Скорпіоном і Стрільцем. Це поєднання робить період особливо насиченим: спочатку на нас чекає — внутрішня тиша і розбір почуттів, потім — переоцінка ідей, цілей і смислів. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чого чекати від цього періоду.

Коли буде осінній Ретроградний Меркурій?

Ретроградний Меркурій розпочнеться 21 жовтня і триватиме до 17 грудня 2025 року. Основна ретроградна фаза триватиме з 9 до 29 листопада, коли планета рухатиметься назад спочатку у Стрільці, а потім повернеться до Скорпіона. Це означає, що осінній ретроград торкнеться одразу двох сфер — філософської та емоційної: спочатку ми переосмислюватимемо свої цілі та ідеали, а ближче до кінця листопада — пірнемо в глибини почуттів і прихованих мотивів. Повне завершення циклу відбудеться в середині грудня, коли Меркурій вийде з тіні і знову поверне ясність у думки і слова.

Що означає цей Ретроградний Меркурій?

Меркурій відповідає за мислення, спілкування і сприйняття інформації. Коли він рухається назад, звичний потік логіки збивається — немов хтось перегортає сторінки щоденника не по порядку. Ми повертаємося до старих розмов, незавершених проєктів, втрачених контактів.

У Скорпіоні Меркурій змушує дивитися глибше. Усе таємне стає очевидним: мотиви, емоції, інтуїція. Ми бачимо те, що раніше ховали — від інших і від самих себе. Це час внутрішньої правди і психологічного очищення.

А потім, переходячи в Стрільця, він розвертає погляд назовні. Виникають запитання: куди я йду? у що вірю? чи відповідає мій шлях тому, що я відчуваю? Тут починається переосмислення світогляду — філософський апгрейд, але не через книжки, а через досвід.

Чого очікувати?

Цей ретроград може торкнутися теми довіри, відвертості та планів на майбутнє. Можуть спливати люди з минулого — не обов'язково для повернення, іноді просто щоб поставити крапку. Можливі затримки в поїздках, плутанина в документах, збої техніки — класика Меркурія, але з відтінком Скорпіона: все відбувається не випадково, а для того, щоб показати, де ви втрачаєте контроль або ховаєтеся від правди.

Середина листопада — особливо сильний час для інсайтів: Меркурій з'єднається із Сонцем, і в цій точці часто приходить осяяння.

Найкраще, що можна зробити, — не поспішати. Спостерігати, аналізувати, дописувати, виправляти. Старі ідеї можуть ожити в новому вигляді, а розуміння — прийти не через логіку, а через тишу. Ретроградний Меркурій у Скорпіоні та Стрільці — це не поломка, а налаштування. Світ просто просить вас слухати уважніше — і себе, й інших.

