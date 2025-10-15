Три знака Зодиака, которым повезет во второй половине осени 2025 года

Удача любит подготовленных — особенно во второй половине осени 2025. Для трёх знаков Зодиака это будет время ярких перемен: любовь, признание и финансовые бонусы уже на подходе.

Вторая половина осени принесет с собой обновление, новые возможности и долгожданные перемены. Астролог Анжела Перл рассказала, кто в ближайшее время будет чувствовать себя настоящим счастливчиком.

Овен

Во второй половине осени Овны будут ощущать прилив энергии и внутренней уверенности. Это время благоприятно для профессиональных и личных инициатив — вы легко найдете общий язык с коллегами, партнерами и друзьями, что откроет новые возможности для работы, проектов или творческих идей. Финансовые вопросы тоже будут удачными: возможны неожиданные доходы, выгодные сделки или подарки. Главное — действовать решительно и не откладывать важные решения, ведь осень подарит шанс, который может не повториться.

Близнецы

Близнецы ощутят, что общение и новые знакомства становятся источником удачи. Поездки, деловые встречи и участие в мероприятиях принесут полезные контакты, которые могут перерасти в долгосрочные связи. Также осень благоприятна для обучения, новых увлечений и творческих экспериментов — идеи будут приходить легко, а воплощать их получится без особых усилий. В отношениях возможны приятные сюрпризы: старые друзья или романтические знакомства будут радовать теплом и поддержкой.

Стрелец

Для Стрельцов осень станет периодом личного роста, гармонии и обновления. Вы сможете укрепить отношения с близкими, наладить старые контакты и почувствовать поддержку окружающих. На работе появятся возможности для карьерного продвижения или реализации интересных проектов, которые принесут признание и удовлетворение. В этот период стоит прислушиваться к интуиции — она подскажет, когда стоит действовать смело, а когда лучше выждать. Личная жизнь также может порадовать: встречи с новыми людьми или важные разговоры укрепят ваши эмоциональные связи.

