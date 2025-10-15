Три знаки Зодіаку, яким пощастить у другій половині осені 2025 року

Удача любить підготовлених — особливо в другій половині осені 2025. Для трьох знаків Зодіаку це буде час яскравих змін: любов, визнання і фінансові бонуси вже на підході.

Друга половина осені принесе з собою оновлення, нові можливості та довгоочікувані зміни. Астролог Анжела Перл розповіла, хто найближчим часом почуватиметься справжнім щасливчиком.

Овен

У другій половині осені Овни відчуватимуть прилив енергії та внутрішньої впевненості. Цей час сприятливий для професійних та особистих ініціатив — ви легко знайдете спільну мову з колегами, партнерами і друзями, що відкриє нові можливості для роботи, проєктів або творчих ідей. Фінансові питання теж будуть вдалими: можливі несподівані доходи, вигідні угоди або подарунки. Головне — діяти рішуче і не відкладати важливі рішення, адже осінь подарує шанс, який може не повторитися.

Близнюки

Близнюки відчують, що спілкування і нові знайомства стають джерелом удачі. Поїздки, ділові зустрічі та участь у заходах принесуть корисні контакти, які можуть перерости в довгострокові зв'язки. Також осінь сприятлива для навчання, нових захоплень і творчих експериментів — ідеї приходитимуть легко, а втілювати їх вийде без особливих зусиль. У стосунках можливі приємні сюрпризи: старі друзі або романтичні знайомства тішитимуть теплом і підтримкою.

Стрілець

Для Стрільців осінь стане періодом особистого зростання, гармонії та оновлення. Ви зможете зміцнити стосунки з близькими, налагодити старі контакти і відчути підтримку оточуючих. На роботі з'являться можливості для кар'єрного просування або реалізації цікавих проєктів, які принесуть визнання і задоволення. У цей період варто прислухатися до інтуїції — вона підкаже, коли варто діяти сміливо, а коли краще почекати. Особисте життя також може порадувати: зустрічі з новими людьми або важливі розмови зміцнять ваші емоційні зв'язки.

