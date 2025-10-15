Ретроградный Меркурий с 21 октября 2025: чего опасаться и как пережить

На днях нас ждет ретроградный Меркурий в знаке Скорпиона и Стрельца. Это означает, что осенний ретроград затронет сразу две сферы — философскую и эмоциональную.

Уже скоро Меркурий будет ретроградным на переходе между Скорпионом и Стрельцом. Это сочетание делает период особенно насыщенным: сначала нас ждет внутренняя тишина и разбор чувств, потом — переоценка идей, целей и смыслов. Астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать и чего опасаться в этот период.

Когда будет Ретроградный Меркурий 2025

В этом году ретроградный Меркурий начинается 21 октября и продлится до 17 декабря. Сначала планета будет «откатываться назад» в Скорпионе, а затем перейдёт в Стрельца. Для нас это период замедления, переосмысления и завершения дел, а не время для резких шагов и новых начинаний.

Чего опасаться в период Ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий часто приносит небольшие, но неприятные сюрпризы:

Коммуникации: сообщения и звонки могут быть неправильно поняты, легко возникают недоразумения.

Договоры и документы: ошибки и упущения — проверяйте всё дважды перед подписью.

Техника и гаджеты: сбои, поломки, потеря данных — лучше делать резервные копии.

Путешествия и транспорт: задержки, отмены, потеря вещей — оставляйте запас времени.

Импульсивные решения: новые проекты, крупные покупки, резкие шаги в отношениях лучше отложить.

Какие знаки почувствуют Ретроградный Меркурий

Особенно ощутят влияние ретроградного Меркурия:

Близнецы и Девы — Меркурий управляет ими напрямую, поэтому любые коммуникации, планы и документы могут создавать хаос.

Стрельцы — с переходом планеты в ваш знак возможны переоценка целей, сомнения и необходимость пересмотреть ближайшие шаги.

Лучше использовать этот период для анализа, завершения старых дел и подготовки к новым проектам. Медленно, внимательно и без спешки — именно так ретроградный Меркурий будет работать на вас, а не против.

